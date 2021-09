Após o não-GP da Bélgica, a Fórmula 1 segue com sua rodada tripla neste fim de semana com o GP da Holanda, que retorna ao calendário do Mundial após 36 anos fora! E a etapa promete, com um amplo favoritismo da Red Bull e de Max Verstappen, que corre em casa, além da curva inclinada de Zandvoort, que está dando o que falar!

Será que Verstappen e Red Bull conseguem retomar as lideranças dos Mundiais de Pilotos e Construtores após os importantes pontos conquistados na Bélgica? Ou Lewis Hamilton e Mercedes conseguem tirar coelhos da cartola para se manterem à frente dos rivais?

Para essas e outras perguntas - inclusive do público - o TELEMETRIA desta quarta-feira conta com Rico Penteado, engenheiro brasileiro que esteve na Fórmula 1 por quase duas décadas como um dos responsáveis pelos motores Renault.

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #128 - GP da Bélgica foi o maior fiasco da história da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: