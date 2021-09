Daniel Ricciardo acredita que a Fórmula 1 encontrou o equilíbrio entre o perigo presente na pista e a segurança dos pilotos em caso de acidente.

A falta de ação no GP da Bélgica, o primeiro evento na história do Mundial onde nenhuma volta foi disputada sob a bandeira verde, foi motivo de debate - o que costuma acontecer quando uma corrida é interrompida em condições de chuva.

Os eventos de 30 ou 40 anos atrás, no entanto, muito raramente eram interrompidos, apesar do perigo particularmente óbvio.

Questionado sobre essa época passada e sobre a ideia de que o campeonato de F1 não deve perder de vista seu aspecto perigoso, Ricciardo acredita que os tempos mudaram.

“Há claramente outro estado de espírito” , disse ele. “É claro que eu não estava lá na hora, mas era normal ver acidentes fatais no campeonato."

“Levando em conta o que sabemos, ou pelo menos o que eu sei, eu teria corrido na década de 1960? Com o conhecimento que tenho hoje, não. Basicamente, é um esporte, então gostamos do risco, mas se for uma questão de vida e morte, então eu não acho que vale a pena correr o risco."

O australiano acredita que os pilotos ainda correm riscos e podem sofrer grandes acidentes.

“Olhe para o acidente de Lando (Norris), acho que provou que você sempre pode ter um grande acidente”, continuou o piloto da McLaren .

"E naquele ponto, as condições estavam boas, bem, no limite, mas boas o suficiente para termos luz verde."

"Portanto, acho que ainda estamos em um campeonato perigoso e estamos flertando com o perigo, mas acho que há por um lado um tipo de perigo e insegurança e, por outro lado, há o extremo, com pessoas desnecessariamente sendo transportadas de helicóptero", concluiu.

F1 em Spa: HIPOCRISIA dos PONTOS, MOTIVOS para a NÃO-corrida, PISTOLADA de pilotos, TAPETÃO e causos

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #128 - GP da Bélgica foi o maior fiasco da história da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: