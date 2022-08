TELEMETRIA: Rico Penteado analisa favoritos da F1 na Hungria

Carregar reprodutor de áudio

O TELEMETRIA, programa que abre as portas do fim de semana da Fórmula 1, decifra todos os parâmetros que envolvem a corrida em Hunraroring, com Rico Penteado, engenheiro brasileiro ex-F1 que esteve no comando dos motores da Renault por quase duas décadas.

Qual equipe ou piloto é o favorito para ir para as férias da F1 tranquilo? Será que a Mercedes realmente pode surpreender?

O programa tem a apresentação de Erick Gabriel e participação de Guilherme Longo, ambos repórteres do Motorsport.com.

