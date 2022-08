F1: Mercedes não acredita que mudança nos sidepods vá melhorar competitividade do carro

Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes impressionou nos testes da pré-temporada ao chegar no Bahrain com um sidepod muito fino, apelidado de 'zeropod', mostrando uma das maiores diversidades de design sob os novos regulamentos da Fórmula 1. Contudo, a equipe acredita que abandonar esse modelo de conceito não vai mudar a competitividade do carro.

Ao longo da temporada, muitos times optaram por trocar seus sidepods para o conceito da Red Bull, sendo a mudança mais recente vinda por parte da Williams, que agora optou por um design mais baixo. Isso deixou a Mercedes sendo a única equipe com um conceito mais fino de sidepod, mas o diretor de engenharia Andrew Shovlin estava confiante que os problemas não eram simplesmente um resultado da rota do design.

Shovlin duvidava que fazer uma mudança mudaria notavelmente o ritmo da Mercedes e ele acha que não haveria uma mudança fundamental na aparência do carro este ano.

"Não achamos que apenas mudando o sidepod nossa competitividade vá mudar", disse Shovlin durante a quinta-feira de coletiva de imprensa no GP da França.

"Certamente nós não estamos com isso na mente, nem estamos comprometidos em dizer que é assim que o carro da Mercedes deve ser.

"Então, desde o começo do ano, nós estamos olhando para o corpo dos outros carros do grid e certamente, já com visões para o próximo ano.

"Isso significa que não vamos ficar apenas com a ideia de outras equipes. Estamos olhando para diferente tipos de conceito.

"É um processo gradual, mas acho que nosso carro não vai mudar de aparência de forma massiva nessa temporada.

"Mas ficarei surpresa se no próximo ano nosso carro parecer o mesmo."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

O chefe da Mercedes, Toto Wollg, reconheceu que a equipe ainda "não sabe o que funciona e o que não funciona" e qual é a "problemática da situação."

"Então como o carro vai ficar, eu não sei porque provavelmente há mais em termos de performance para ser descoberto vindo de áreas que estão sob o capô e em baixo dos sidepods", disse Wollf.

"Veremos. Não há nada no túnel já dando alguma indicação de onde está."

