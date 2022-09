Carregar reprodutor de áudio

O TELEMETRIA com Rico Penteado, engenheiro brasileiro que esteve no comando dos motores da Renault por quase duas décadas, é o programa que abre as portas do fim de semana da Fórmula 1.

Nesta edição, ele aponta os favoritos e todas as nuances do GP de Singapura, que pode dar o bicampeonato mundial a Max Verstappen.

O programa é apresentado por Erick Gabriel e tem a participação de Guilherme Longo, ambos repórteres do Motorsport.com.

