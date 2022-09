Carregar reprodutor de áudio

Sonhos são sonhos, mas alguns querem transformá-los em realidade, como os jovens que começam no kart até se tornarem pilotos de Fórmula 1. São muitos os exemplos que servem como sinal de que com trabalho, dedicação e perseverança é possível alcançar esse objetivo que parece tão distante e que é reservado para apenas vinte pessoas ao redor do mundo a cada ano.

Max Verstappen, Fernando Alonso, Lewis Hamilton e uma longa lista de grandes nomes que marcaram seus nomes com letras douradas nos livros de história, mas a realidade é que eles sofreram e lutaram muito para chegar lá. O caminho lógico é começar no kart e, a partir daí, subir nas categorias mais baixas até chegar na F1, embora isso exija um desembolso financeiro quase inacessível para muitas famílias.

O irmão de um dos maiores pilotos da história, Ralf Schumacher, sabe o que é preciso para levar um jovem do kart aos monopostos mais rápidos do mundo, e no site irmão do Motorsport.com, Formel1.de, falou a quantia de dinheiro necessário para chegar à Fórmula 1.

"É impensável que um mortal normal ou um pai com uma renda normal possa pagar. Já vemos isso nas classes Bambini, nas classes juniores, há uma ou duas categorias nas corridas de clubes onde é possível, mas além disso, sem apoio, fica muito difícil", disse o alemão.

"No Bambini eu estimaria, em juniores, se você correr em clubes, precisará de cerca de 30.000 euros", disse o ex-Toyota, entre outras equipes. "Você sempre tem que ter em mente que você viaja, dorme em algum lugar, come um pouco e os materiais. No kart internacional, só posso falar das equipes profissionais, com todas as corridas, você desembolsa um quarto de milhão por ano."

Quando perguntado sobre quanto dinheiro é necessário para competir na categoria que apoia a Fórmula 1 durante o GP, a Fórmula 2, ele respondeu: "Você começa a correr com karts com seis ou sete anos. Os primeiros anos não são tão caros, mas eu diria que uma temporada com a Fórmula 2 hoje, com isso, a Fórmula 3, os testes, a preparação, ficaria entre 13 e 15 milhões de euros.

“Claro que existem equipes que podem cobrar preços muito mais altos porque são mais bem-sucedidas. Mas tem que ser dito, os custos de compra dos carros, a depreciação dos carros, os equipamentos, desde o caminhão até tudo que você precisa para ir ao circuito, todos os mecânicos, as viagens, eles também têm que comer e, além disso, é muito, muito caro, e a verdade é que não há dinheiro a ganhar com isso, e o risco não é proporcional ao rendimento das equipes.

Apesar de ser necessário pagar para competir por um ano em qualquer categoria com uma equipe privada que ofereça vaga, Ralf Schumacher acredita que isso pode ser feito mesmo se você for um 'piloto pago', e quando perguntado se ele pudesse ganhar a vida com corridas apesar de ter que arranjar patrocinadores, disse ele:

"Como regra geral, se você traz patrocinadores, eles [os times] sabem disso. Você não é rico, mas consegue. Muitos vivem em casa por um tempo, e depois têm seu emprego, porque você não deve subestimar que também, a viagem, os voos, o hotel, etc., tudo custa dinheiro", assegurou o alemão.

Portanto, o resumo geral é que é preciso muito esforço econômico para chegar à Fórmula 1: "Seis dígitos, sim. Fórmula 4, sem testes, estamos falando de 300.000, 320.000 euros, e isso não inclui nenhum dano, nem os testes de inverno ou possivelmente um campeonato extra, como no inverno em Dubai ou Abu Dhabi, no qual muitos pilotos também participam.

“Na Fórmula 3, em média, há equipes que oferecem abaixo de um milhão, mas com boas equipes são 1,3 milhão”, disse ele, antes de explicar que para a próxima etapa, a Fórmula 2, são necessários mais de 2 milhões.

"Acho que não é o suficiente, há equipes que oferecem abaixo de dois, mas o número de corridas também se multiplicou agora, muito mais eventos. As equipes mais caras já estão mais para três milhões", concluiu Ralf Schumacher.

