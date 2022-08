TELEMETRIA: Rico Penteado analisa favoritos em Spa e saída de Ricciardo da McLaren

Carregar reprodutor de áudio

O TELEMETRIA, programa que abre as portas do fim de semana da Fórmula 1, decifra todos os parâmetros que envolvem a corrida em Spa-Francorchamps, com Rico Penteado, engenheiro brasileiro que esteve no comando nos motores da Renault por quase duas décadas.

Será que a Red Bull manterá o desempenho mostrado na primeira parte do campeonato? E a Ferrari continuará vacilando? Quem é o grande favorito para a Bélgica, de acordo com o traçado de Spa?

O programa tem a apresentação de Erick Gabriel e participação de Guilherme Longo, ambos repórteres do Motorsport.com.

Podcast #192 – Sequência de corridas decidirá campeonato da F1?