F1: Haas? Alpine? Veja as opções para Ricciardo em 2023

Carregar reprodutor de áudio

Nesta quarta-feira (24) foi anunciado oficialmente que Daniel Ricciardo não estará mais com a McLaren para o campeonato de 2023 da Fórmula 1, apesar de piloto e equipe terem contrato valendo até o final da próxima temporada.

Segundo a ESPN, Gunther Steiner ligou para o piloto australiano pouco antes do fim de semana do GP da Hungria. A equipe norte-americana tem vínculo com Kevin Magnussen, mas não tem nada garantido ainda com Mick Schumacher.

Além da Haas, qual seria outro possível destino de Ricciardo?

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Alpine

Considerando o quão ruim foi a saída do australiano da Renault no final de 2020, retornar apenas dois anos depois pareceria impensável.

É importante notar que muita coisa mudou em Enstone desde a última passagem de Ricciardo, além do nome da equipe e da cor do carro. A gestão da equipe também é diferente: Cyril Abiteboul, Alain Prost e Marcin Budkowski saíram, e a gestão é agora composta por Otmar Szafnauer como chefe de equipe e Laurent Rossi como CEO.

A Alpine seria, sem dúvida, a opção mais competitiva para Ricciardo no futuro próximo. A equipe está atualmente em quarto lugar no campeonato de construtores e tem sido mais consistente que a McLaren nos últimos tempos. De fato, pode ser um passo à frente para Ricciardo, além de oferecer a ele um retorno a uma equipe oficial.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Alfa Romeo

Com todos os grandes assentos ocupados, o próximo melhor destino para Ricciardo parece ser a Alfa Romeo. A equipe assinou um contrato plurianual com Valtteri Bottas que começou nesta temporada, deixando o único lugar vago para o próximo ano que atualmente é ocupado por Guanyu Zhou.

O chinês impressionou todo o paddock da F1 com suas performances em sua primeira temporada, marcando um ponto em sua estreia no Bahrein e terminando frequentemente perto do top-10. Mas quando um piloto como Ricciardo aparece livre no mercado, é difícil não reagir. O Motorsport.com apurou que existe um acordo para que a entrada da Audi na F1 ocorra por meio da Sauber - que gerencia a equipe Alfa Romeo - a partir de 2026, o que é um grande impulso para o futuro do time suíço.

Então, a Alfa Romeo poderia ser a melhor aposta de longo prazo de Ricciardo? Ele teria 36 anos quando a Audi chegar ao grid, o que significa que seria um exagero para ele estar agora esperando o fabricante alemão.

No entanto, mesmo no curto prazo, a Sauber pode oferecer o tipo de mudança que Ricciardo precisa. Vimos claramente como essa mudança rejuvenesceu Bottas, permitindo que ele - em suas próprias palavras - aproveite a F1 mais do que nunca e sinta que tem uma contribuição maior. Também seria importante para a Alfa Romeo formar sua formação com dois pilotos que sabem o que é ganhar corridas.

Alex Albon, Williams FW44, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Alessio Morgese

Williams

É um princípio semelhante que também se aplicaria à Williams. A equipe saiu do marasmo e se tornou mais competitiva ultimamente, ajudada pela estabilidade financeira proporcionada pelo seu novo proprietário, Dorilton Capital. No entanto, ainda está longe de ser a grande equipe que foi no passado.

A Dorilton quer construir sua imagem na América, então o piloto americano de Fórmula 2 Logan Sargeant é uma escolha óbvia para o próximo ano se ele puder manter sua forma recente. No entanto, Ricciardo é indiscutivelmente o piloto mais comercializável da América, dada sua presença em Drive to Survive e seu amor pelo país. Seria uma contratação de luxo para os novos proprietários, possivelmente a mais importante para a Williams desde Felipe Massa em 2014 após sua saída da Ferrari.

RICCIARDO de volta à ALPINE? RICO PENTEADO analisa pontos FORTES e FRACOS do piloto e FUTURO na F1

Podcast #192 – Sequência de corridas decidirá campeonato da F1?