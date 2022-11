Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 se encaminha para a última etapa de 2022, com o GP de Abu Dhabi. A corrida vai definir o vice-campeão de pilotos, com Charles Leclerc e Sergio Pérez, além do mesmo posto no mundial de construtores, com o embate entre Ferrari e Mercedes.

No TELEMETRIA, Rico Penteado, engenheiro brasileiro que esteve no comando dos motores da Renault por quase duas décadas, também falará sobre o que rolou no GP de São Paulo, especialmente da briga entre os dois pilotos da Red Bull.

