A organização do GP de São Paulo de Fórmula 1 colocou à venda os ingressos para a edição de 2023 para o público em geral nesta quarta-feira (16).

E mesmo diante de muitas reclamações daqueles que entraram no site oficial para adquirir as entradas a partir do meio-dia, o fato é que todos os tickets disponíveis foram esgotados em menos de duas horas, ficando pendente àqueles que tiverem alguma eventualidade no pagamento.

E segundo a organização, quem comprou, comprou, já que não haverá novo lote de ingressos. O Motorsport.com entrou em contato com os responsáveis por esta área do evento, que também não divulgaram a quantidade de entradas vendidas, mas salientaram seu esgotamento.

Ainda segundo a organização, a rapidez não surpreendeu, já que “diante do sucesso da edição deste ano, acreditamos que haveria grande interesse por parte do público. Estamos muito felizes com o reconhecimento do espetáculo que temos proporcionado para quem vem a Interlagos.”

Apesar de não divulgar quantos ingressos foram negociados, a organização admitiu que foi colocada a mesma carga de entradas deste ano.

O GP de São Paulo de 2023 está previsto para acontecer no dia 5 de novembro. Há a previsão de a temporada ter seis corridas sprint, mas os locais ainda estão sob mistério, com Interlagos sendo a única pista que organizou duas corridas aos sábados até agora.

