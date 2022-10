TELEMETRIA: Rico Penteado explica os macetes do GP do México

Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 continua na América do Norte e chega a um dos fins de semana mais aguardados do ano, o GP do México, prova que traz os fãs mais empolgados de toda a temporada.

Torcedores à parte, o TELEMETRIA chega com tudo aquilo que é relacionado à pista, com Rico Penteado, engenheiro brasileiro que esteve na F1 por quase duas décadas, destacando os principais pontos que poderão ser vistos no Autódromo Hermanos Rodríguez.

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast Motorsport.com debate: quem poderá parar a Red Bull e Verstappen na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: