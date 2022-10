Carregar reprodutor de áudio

A apenas três corridas do fim da temporada 2022, Sebastian Vettel diz que sua aposentadoria da Fórmula 1 está "ficando cada vez mais real" com o passar das provas.

No meio do ano, Vettel anunciou o fim de sua carreira de 15 anos na F1, que acumula quatro títulos mundiais, com seu contrato atual com a Aston Martin concluindo em 2022. E para o alemão, a realidade de deixar a categoria está gradualmente sendo assimilada na contagem regressiva das corridas restantes, até Abu Dhabi.

O alemão estava visivelmente emocionado ao dizer adeus para sua pista favorita do calendário, Suzuka. E, no último fim de semana, em Austin, ele admitiu que sentirá falta da adrenalina de lutar roda a roda, como fez com Kevin Magnussen na última volta.

"Está ficando cada vez mais real", disse Vettel antes do GP dos EUA. "Em Suzuka, fiquei um pouco triste após a classificação e o domingo foi de altos e baixos, com emoções mistas porque a corrida foi muito diferente. É um lugar especial e eu vou sentir falta daqui".

"Eu não sei como será em Abu Dhabi. Obviamente, de um ponto de vista dos resultados, não acho que vou esperar milagres de repente, mas também tendo a olhar para o futuro".

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Erik Junius

"Eu estou animado pelo que está por vir. Não é como se eu odiasse a Fórmula 1 agora e estou feliz de sair, mas obviamente eu tomei a decisão e mal posso esperar pelo futuro".

E enquanto o GP dos EUA pode não estar no mesmo patamar do Japão na lista de favoritos de Vettel, ele tem um lugar especial no coração de Vettel, por ter sido o palco de sua estreia na F1, em Indianápolis em 2007, ficando em oitavo com a BMW-Sauber.

"Sim, absolutamente. Acho que, no fim, é um ótimo lugar. Obviamente minha primeira corrida foi em Indianápolis, então tem um lugar especial", diz o piloto, que terminou em oitavo em Austin, subindo para a sétima posição após a punição a Fernando Alonso.

"Eu tenho até hoje a moeda de um centavo que eu encontrei naquela manhã de domingo em Indianápolis. É um lugar especial para mim".

