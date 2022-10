Carregar reprodutor de áudio

Toto Wolff espera que as condições de altitude do México permitam que a Mercedes dê à Red Bull "uma corrida por seu dinheiro", mascarando a natureza arriscada de seu carro de Fórmula 1.

A Mercedes tem três corridas restantes nesta temporada para quebrar sua seca de vitórias e evitar sua primeira campanha sem triunfos desde 2011. A equipe lutou para brigar contra Red Bull e Ferrari no início da temporada sob os novos regulamentos, mas desde então progrediu com seu carro W13.

Lewis Hamilton chegou perto da vitória no GP dos Estados Unidos no último fim de semana, perdendo a liderança apenas a sete voltas do final, depois que Max Verstappen se recuperou de um pit-stop lento. Um dos maiores problemas para Hamilton na luta pela liderança contra Verstappen foi seu déficit de velocidade máxima para a Red Bull, que desfrutou de uma vantagem em linha reta sobre o pelotão durante grande parte da temporada.

Mas com o Autódromo Hermanos Rodriguez a 2,2 km acima do nível do mar, as condições de alta altitude e o ar mais rarefeito significam que as equipes que lutam com carros arrastados estarão em menos desvantagem neste fim de semana no México, com todos executando pacotes de alta força aerodinâmica.

Questionado sobre as chances da Mercedes no México, o chefe da equipe, Wolff, disse que “precisaria morder a língua” e evitar fazer previsões ousadas, mas que as condições devem ajudar as chances de Hamilton e seu companheiro de equipe George Russell.

“Algumas vezes este ano eu disse que deveríamos ser bons em uma pista em particular e não [desempenhamos] e depois aconteceu o contrário”, disse Wolff após a corrida de domingo no Circuito das Américas.

“Então, no papel, o México parece bom. Nosso carro arrastado deve ser eficaz no ar rarefeito. É bom que esteja chegando na próxima semana, então espero que possamos dar a eles uma corrida pelo seu dinheiro.”

A Mercedes marcou apenas uma vitória no México nos últimos cinco anos, cortesia de Hamilton em 2019. A pista normalmente favoreceu mais a Red Bull devido à sua força anterior de alta força descendente, com Verstappen vencendo em 2017, 2018 e 2021.

Wolff disse que o carro W13 era “muito arrastado no geral”, explicando por que Hamilton foi impotente para manter Verstappen de volta nos estágios finais da corrida em Austin.

“Isso é algo que precisamos descobrir para o próximo ano”, disse Wolff.

“O teto de custo desempenha um papel. Não podemos simplesmente produzir uma quantidade infinita de bits de baixo arrasto ou passar muito tempo no túnel de vento para encontrar soluções. Então é para o ano que vem.”

VÍDEO: Dê uma volta no circuito do Autódromo Hermanos Rodríguez

