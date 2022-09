Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 chega à 16ª etapa da temporada de 2022 e desembarca na Itália, terra dos tifosi, os fanáticos torcedores italianos da Ferrari. Será que Mattia Binotto e cia mostrarão um desempenho capaz de aquecer os corações dos fãs?

O TELEMETRIA destaca as novidades que a equipe de Maranello pode trazer com Rico Penteado, engenheiro brasileiro que esteve no comando dos motores da Renault na F1 por quase duas décadas.

O público também faz parte do programa, com as perguntas que serão respondidas pelo ‘professor’ Rico. O papo terá o comando de Guilherme Longo, repórter do Motorsport.com.

