Com Pierre Gasly próximo de ir para a Alpine na temporada 2023 da Fórmula 1, cairia no colo de Yuki Tsunoda a responsabilidade de liderar a AlphaTauri por ser o piloto mais experiente, dependendo de sua renovação. Mas o piloto japonês acha que seria difícil assumir imediatamente o papel de líder, que hoje é bem executado pelo francês.

No momento, Red Bull e Alpine negociam os termos de liberação de Gasly de seu contrato, já que ele está garantido com a AlphaTauri para 2023, mas sua saída parece depender da liberação de uma superlicença para Colton Herta.

Caso Tsunoda renove e Herta seja de fato contratado, o japonês entraria como no próximo ano como o piloto mais experiente do time. Questionado pelo Motorsport.com se ele se sente capaz de liderar a equipe, respondeu: "Bem, será difícil".

"Pierre sempre dá bons feedbacks, mesmo quando a equipe está sofrendo. Eu aprendi muito com ele. Não acho que conseguirei entregar esse feedback logo de cara. Mas no momento estou aprendendo o máximo possível com ele".

"Mas ainda há muito para aprender. No momento estamos vivendo a mesma situação, desenvolver o carro o máximo possível em busca de um ritmo mais consistente nas corridas".

Franz Tost, chefe da equipe, não entrou em detalhes quando questionado sobre o futuro de Tsunoda durante o GP da Holanda, afirmando que a dupla de 2023 seriam Gasly e Tsunoda "no momento". Mas seguiu dizendo que a Red Bull ainda precisa confirmar a permanência do japonês.

Tsunoda está sem pontuar desde o GP da Espanha em maio, mas viu algumas oportunidades escaparem pelos dedos por problemas de confiabilidade ou azar. Enquanto há indicações sobre sua permanência, o piloto disse em Spa que a renovação depende de "coisas nos bastidores", e que tudo que pode fazer é "focar em si próprio e buscar resultados".

