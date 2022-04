Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 chega ao GP da Austrália, terceira etapa da temporada 2022, com Ferrari e Red Bull se firmando como candidatas ao título deste ano. Mas para o britânico Damon Hill, ainda não dá para excluir Mercedes e Lewis Hamilton da disputa.

As equipes italiana e austríaca dominaram os dois primeiros eventos, no Bahrein e na Arábia Saudita, ficando muito à frente dos demais rivais. Já a Mercedes segue correndo atrás do ritmo perdido, conquistando um pódio na sorte no Sahkir, após os abandonos da Red Bull, enquanto em Jeddah, Hamilton sofreu para terminar em décimo.

Com contrato garantido até o final de 2023, Hamilton segue em busca do último grande recorde que lhe falta: o de maior campeão da história da F1, algo que divide neste momento com Michael Schumacher, sendo sete para cada. Mas após esse início de temporada, o britânico ainda tem chances em 2022?

"Por que não?", disse Hill à Sky Sports F1. "Acho que ainda não está definido. Como disse antes, será uma batalha muito longa. Não nos lembraremos das três primeiras corridas desta temporada quando chegarmos à metade do caminho, afinal, são 23 GPs!".

"Se rolar uma batalha na frente, se não tivermos uma equipe dominante, é improvável que alguém abra tanto na frente. Portanto, é muito provável que a Mercedes possa participar".

Neste momento, George Russell e Hamilton são quarto e quinto no Mundial de Pilotos, respectivamente, com 22 e 16 pontos cada, bem longe dos 45 do atual líder Charles Leclerc. Já entre as equipes, a Mercedes é a segunda, com 38 pontos, um a mais que a Red Bull, mas bem longe dos 78 da Ferrari.

