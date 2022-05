Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 chega pela primeira vez na ensolarada Miami para a quinta etapa do campeonato de 2022. O GP de Miami promete surpresas e inovações dentro e fora das pistas, com as equipes trazendo novos pacotes de atualizações e uma estrutura de pista de rua diferente.

Quem irá dominar as curvas da Flórida? Para responder esta e outras perguntas, Rico Penteado usará de todo o seu conhecimento em mais uma edição do TELEMETRIA.

O programa que abre as portas do fim de semana da F1 também tem a apresentação de Erick Gabriel e a participação de Guilherme Longo, ambos repórteres do Motorsport.com.

