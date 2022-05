F1: Mercedes propõe três corridas por ano na China; entenda ideia

Carregar reprodutor de áudio

Com a chegada de Las Vegas ao calendário da Fórmula 1 a partir da próxima temporada, em 2023, a principal categoria do automobilismo mundial terá três corridas em solo norte-americano. O mercado nos Estados Unidos cresceu exponencialmente graças a Drive to Survive, série da Netflix que atraiu milhões de novos fãs para categoria no país.

Leia também: F1 e Netflix anunciam mais duas temporadas de Drive to Survive

Pensando no desenvolvimento da categoria e no potencial lucro, a China pode ser o próximo país a receber três etapas da F1. Quem afirma isso é o chefe da Mercedes, Toto Wolff.

“Além de Xangai, eu adoraria ter o GP de Pequim”, disse o austríaco para uma agência de notícias chinesa. “Já temos três corridas na América e, se tivéssemos o mesmo número, na China seria ótimo”.

A declaração de Wolff não é fora de contexto. Nos últimos anos, o circo da F1 tem mostrado interesse em expandir sua influência no mercado asiático. Nesta temporada, tivemos a estreia de Guanyu Zhou, primeiro piloto chinês a ser titular de uma equipe na categoria.

Além do fator econômico, a China desperta boas recordações para Wolff e a Mercedes. Na pista de Xangai, eles conquistaram seis vitórias, mais do que qualquer outra equipe de F1, e lá quebraram sua sequência de 57 anos sem vitórias na categoria, quando Nico Rosberg subiu ao topo do pódio em 2012.

Veja DETALHES de PROBLEMAS da Mercedes e SOLUÇÕES para o porpoising: Wolff REVELA caminho das pedras

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast: os bastidores do GP de Miami, por André Duek

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: