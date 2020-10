F1: Bottas mostra força novamente e lidera treino antes de classificação em Portugal

A F1 realizou o terceiro treino livre neste sábado em Portimão, local do GP de Portugal deste domingo. Mais uma vez, Valtteri Bottas foi o mais rápido, cravando 1min16s654, a apenas 0s026 de Lewis Hamilton, o segundo colocado.

Max Verstappen, Pierre Gasly e Alexander Albon completaram o top-5. A Ferrari de Charles Leclerc apareceu em sexto, surpreendendo novamente.

O Treino

A sessão efetivamente começou com 10 minutos corridos, mas com Valtteri Bottas já fazendo o melhor tempo do fim de semana, com pneus macios. O finlandês cravou 1min17s888. Cinco minutos depois, Lewis Hamilton diminuiu bem a marca de seu companheiro, com 1min16s931.

Charles Leclerc ficou a meio segundo do hexacampeão, chegando a ficar na segunda posição, mas logo foi superado por outros rivais. Restando 40 minutos, Hamilton baixou ainda mais, para 1min16s680.

De médios, Max Verstappen superou Hamilton, faltando 32 minutos para o fim, mas teve a volta eliminada por ter excedido os limites de pista. O piloto da Red Bull viria a ser o segundo colocado logo em seguida, a 0s132 do inglês.

Com pouco mais da metade da sessão, Pierre Gasly era o terceiro, seguido de Alexander Albon e Carlos Sainz.

Com rendimento discreto até então, Bottas tomou a tabela de tempos para si e cravou 1min16s654, faltando 24 minutos, ao mesmo tempo que Hamilton ‘passeava’ pela brita portuguesa na curva 8.

Nos minutos finais, nenhuma mudança significativa na tabela de tempos, e Bottas ficou como o mais rápido da sessão, seguido de Hamilton, Verstappen, Gasly e Albon.

O treino foi encerrado faltando um minuto, depois dos comissários observarem que parte de uma grelha de bueiro da curva 14 havia se soltado.

O treino de classificação para o GP de Portugal acontece às 10h, horário de Brasília.

Resultados

