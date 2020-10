Todas as equipes foram obrigadas a usar os primeiros 30 minutos do segundo treino livre para experimentar os pneus que a Pirelli planeja utilizar na temporada de 2021 da F1.

Um piloto de cada equipe recebeu um único conjunto e foi solicitado a fazer uma boa sequência de voltas, enquanto o outro piloto do time tinha dois conjuntos para usar um após o outro, com um representando um composto base e o outro uma nova formação. No caso da Renault, Ricciardo foi o piloto que recebeu dois conjuntos para teste.

No entanto, a Renault inadvertidamente trocou os pneus dianteiro esquerdo dos dois conjuntos, de modo que Ricciardo fez as duas participações com três pneus de um tipo de set e um do outro.

O erro foi registrado pelo sistema da FIA e relatado aos comissários, pois as regras deixam claro que as equipes não podem misturar diferentes tipos de pneus.

A Renault admitiu o erro e escapou com uma advertência, pois a corrida envolvia pneus de desenvolvimento, e nada foi ganho.

Os comissários observaram: “Foi acordado que a equipe usou o pneu dianteiro esquerdo incorreto de um conjunto de especificações diferentes, o que é uma ofensa sem benefício esportivo aparente para a equipe, já que o conjunto em questão era de desenvolvimento.”

A má notícia tanto para a equipe quanto para a Pirelli foi que, durante os sets mistos, nenhuma das partes coletou nada significativo sobre os pneus do próximo ano com o carro de Ricciardo.

O chefe da Pirelli F1, Mario Isola, reconheceu que é mais fácil cometer um erro com pneus de desenvolvimento, pois eles não são codificados por cores.

“Infelizmente não foi muito útil porque eles cometeram um erro”, disse ele quando questionado pelo Motorsport.com. “Sabendo qual era a especificação da Renault, temos que excluir esses dois conjuntos de nossa análise.”

“Acontece, porque os protótipos são pretos sem etiquetas nas laterais. Obviamente, com os pneus de corrida, você tem cores diferentes e reconhece imediatamente se tem três pneus que são brancos e um que é amarelo.”

“Com os protótipos eles têm apenas o número do conjunto na parede lateral, não a cor, então foi um erro genuíno. É claro que é difícil tirar conclusões de dois conjuntos que foram misturados, mas é o que é.”

