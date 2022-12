Tudo que você precisa saber sobre a temporada 2023 da Fórmula 1

Data Race Venue 5 Março GP do Bahrain Sakhir 19 Março GP da Arábia Saudita Jeddah 2 Abril GP da Austrália Melbourne 30 Abril GP do Azerbaijão Baku 7 Maio GP de Miami Miami 21 Maio GP da Emilia Romanha Ímola 28 Maio GP de Mônaco Mônaco 4 Junho GP da Espanha Barcelona 18 Junho GP do Canadá Montreal 2 Julho GP da Áustria Red Bull Ring 9 Julho GP da Grã-Bretanha Silverstone 23 Julho GP da Hungria Hungaroring 30 Julho GP da Bélgica Spa-Francorchamps 27 Agosto GP da Holanda Zandvoort 3 Setembro GP da Itália Monza 17 Setembro GP de Singapura Singapura 24 Setembro GP do Japão Suzuka 8 Outubro GP do Catar Lusail 22 Outubro GP dos Estados Unidos COTA 29 Outubro GP do México Cidade do México 5 Novembro GP de São Paulo Interlagos 18 Novembro GP de Las Vegas Las Vegas 26 Novembro GP de Abu Dhabi Yas Marina

Em 2023, a F1 terá seu maior calendário de todos os tempos, com 23 corridas agendadas contra 22 da temporada de 2022 - que inicialmente seriam 23 antes do GP da Rússia ser cancelado.

O GP da China está fora no próximo ano devido às restrições do COVID-19 no país, enquanto o GP do Catar retorna, além da nova adição do GP de Las Vegas.

Embora a Fórmula 1 já tenha competido em Las Vegas, no Caesars Palace em 1981 e 1982, o novo circuito verá a categoria correr nos locais mais emblemáticos da cidade.

Hermann Tilke has been tasked with designing the new Las Vegas track Photo by: Evgeny Safronov

As mudanças no calendário de 2023 significam o retorno do GP do Azerbaijão para abril, já que antes acontecia em junho, enquanto o GP da Bélgica foi antecipado para antes das férias de verão em agosto para evitar uma rodada tripla após a pausa.

Também acontecerá seis corridas sprint (em 2022 foram apenas duas): Baku, Red Bull Ring, Spa, Losail, COTA e Interlagos.

Quando são os testes de pré-temporada da F1?

Os testes da pré-temporada serão realizados de 23 a 25 de fevereiro no Circuito Internacional do Bahrain. Será a primeira oportunidade de ver os novos carros e pilotos em ação.

Espera-se que o teste de três dias tenha seu formato habitual de oito horas de corrida por dia - quatro horas pela manhã e quatro horas pela tarde divididas por um intervalo de uma hora - com um carro por equipe autorizado a correr a qualquer hora. Todos os 20 pilotos titulares, mais os pilotos de teste e reserva, estarão na pista.

Mudanças nas regras

A especificação do assoalho para 2023 terá um aumento de 15mm com intuito de minimizar a quantidade que equipes que operam para que seus carros sejam o mais baixos possíveis arriscando a segurança dos pilotos em relação às oscilações verticais. Originalmente foi proposto um aumento de 25mm, mas o recuo das equipes fez com que diminuísse a milimetragem.

Isto inclui testes mais rigorosos de flexão para garantir que as equipes não estejam usando a elasticidade no assoalho para correr as bordas mais próximas do chão, enquanto a altura da garganta do difusor foi elevada para reduzir a sensibilidade aerodinâmica sob o carro.

Após o acidente de Zhou Guanyu no GP da Grã-Bretanha em 2022, os regulamentos do santantônio também foram revisados para melhorar a resistência e reduzir a possibilidade de que afundar no solo.

Assim, o arco do topo precisará ser arredondado para neutralizar essa possibilidade, enquanto os testes de homologação serão modificados para incorporar uma carga pontual mínima, juntamente com um teste horizontal para garantir que o anel não quebre.

Cada carro também será equipado com espelhos maiores para melhorar a visibilidade traseira, e algumas equipes já os testaram em treinos livres em 2022. Eles serão ampliados de 150 mm x 50 mm para 200 mm x 60 mm.

Cars must pass more stringent rollhoop tests after Zhou's Silverstone crash Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

O teto de gastos cai em 2023 para cerca de US$135 milhões no ano, abaixo dos US$142,4 milhões permitidos em 2022 – já que o valor inicial de US$140 milhões foi aumentado para incluir a inflação.

Este ano, descobriu-se que a Red Bull violou o limite de custo em 2021, gastando mais de US$2 milhões, o que rendeu à equipe uma multa de US$7 milhões e uma redução de 10% nos testes de aerodinâmica.

Regras para testes aerodinâmicos da Fórmula 1 em 2023

A F1 introduziu uma escala móvel para uso em túnel de vento e tempo de teste de CFD que reduz o número de testes permitidos com base na posição em cada equipe terminou no campeonato de construtores do ano anterior.

Os números base permitirão a uma equipe, num período de provas aerodinâmicas (ATP, das quais são seis numa temporada), 320 provas em túnel de vento, 80 horas de tempo de vento, estando as equipas autorizadas a passar um total de 400 horas dentro do túnel de vento.

Os valores percentuais são aplicados com base em onde cada equipe termina. Terminar em primeiro na classificação de construtores recompensa uma equipe com um multiplicador de 70%, o que significa que o tempo de uma equipe no túnel de vento é prejudicado, e terminar em 10º vem com um multiplicador de 115%, o que significa que eles têm mais tempo disponível. Os termos CFD funcionam da mesma maneira.

Red Bull 1º (70%) 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º Multiplicador do sucesso 100% 63% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% Testes de túnel de vente (#) 320 201.6 224 240 256 272 288 304 320 336 352 368 Tempo de vento (horas) 80 50.4 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 Ocupação do túnel de vento (horas) 400 252 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 Geometrias (#) 2000 1260 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 Resolução CFD (MAuh) 6 3.78 4.2 4.5 4.8 5.1 5.4 5.7 6 6.3 6.6 6.9

O teste em túnel de vento é definido como qualquer período definido entre o aumento e a diminuição da velocidade do ar acima e abaixo de 5m/s.

O tempo de vento refere-se à quantidade de tempo que uma equipe pode correr com uma velocidade do vento acima de 15m/s.

A FIA define ocupação do túnel de vento como "o primeiro turno de ocupação deve ser considerado como tendo início na primeira vez que a velocidade do ar do túnel de vento estiver acima de 5m/s em um determinado dia do calendário, e deve terminar no momento, declarado pelo competidor, quando a velocidade do ar do túnel de vento cair abaixo de 5m/s".

Red Bull was given a 10% reduction in windtunnel time for a cost cap infringment Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Geometrias referem-se a modelos discretos usados ​​em uma simulação de dinâmica de fluidos computacional. Quaisquer alterações em um modelo existente ou a aplicação de novas geometrias consumirão a quantidade adequada dentro da permissão.

Os limites de resolução CFD são definidos com base no tempo gasto em segundos para processar uma simulação, no número de núcleos usados ​​e na potência de processamento em GHz. Isso é dado pela unidade "Mega Allocation Unit Hours".

A redução de 10% da Red Bull é adicionada ao multiplicador de 70% já aplicado, tornando-o igual a 63% da alocação básica.

