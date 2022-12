Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari anunciou nesta quinta-feira a data de apresentação do seu novo carro que estará em pista no mundial de Fórmula 1 em 2023. Os véus sobre o novo projeto serão levantados no dia 14 de fevereiro.

“Será um Dia dos Namorados especial para todos os fãs da Scuderia", diz o comunicado de imprensa. "O carro da Ferrari para a temporada de 2023 será de fato revelado em conjunto com a festa dedicada aos amantes. Projeto número 675, enquanto o nome oficial ainda não foi decidido. O novo carro participará da 73ª edição do campeonato mundial de Fórmula 1 e será confiado mais uma vez a Charles Leclerc e Carlos Sainz, em seu terceiro ano como companheiros de equipe".

O local em que será revelado não foi especificado. Segundo rumores, poderia haver uma localização surpresa, indicado no autódromo de Imola, ou alternativamente o local tradicional em Maranello/Fiorano.

O lançamento será o primeiro sob a liderança de Frederic Vasseur, que começará no cargo de chefe da equipe da Ferrari em 9 de janeiro, após a renúncia de Mattia Binotto no final da temporada e acontecerá nove dias antes do início dos testes de pré-temporada da F1, que serão realizados no Circuito Internacional do Bahrein de 23 a 25 de fevereiro. Isso será seguido pela abertura da temporada do GP do Bahrein, em 5 de março.

Datas de lançamento

EQUIPE DATA Aston Martin 13 de fevereiro Ferrari 14 de fevereiro

