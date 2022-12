Carregar reprodutor de áudio

Os últimos dias de atividade em 2022 seguem intensos em Maranello. O início da semana para a Ferrari ficou marcado com a presença de Frederic Vasseur na fábrica da escuderia e a conclusão do vínculo empregatício de Mattia Binotto, que nessa quarta-feira teve seus últimos momentos como membro da equipe.

Para Binotto, essa é uma despedida após 27 anos de colaboração, sendo quatro deles como chefe de equipe na Fórmula 1 e três como diretor técnico. Por outro lado, segunda e terça-feira foram os dois primeiros dias de atuação de Frederic Vasseur.

O novo chefe de equipe conheceu os níveis mais altos da empresa e foi guiado em sua primeira 'turnê' por Laurent Mekies, mas Vasseur só começa a trabalhar de maneira permanente a partir do próximo dia 9 de janeiro.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

Benedetto Vigna, que depois de passar seu primeiro ano no comando da Ferrari, parece empenhado em aumentar seu interesse também nas atividades da Scuderia. O CEO será o contato direto de Vasseur e tudo aponta para seu maior envolvimento com a atividade esportiva da empresa, tanto nas frentes dos hipercarros quanto da Fórmula 1.

A mudança de chefe de equipe foi uma decisão que envolveu pessoalmente Vigna e é lógico esperar que ele esteja mais presente e participativo nas atividades da equipe na maior categoria do automobilismo mundial.

Bastidores da possível 'volta' da Honda à F1, como montadora ou equipe própria

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate os pilotos destacados da F1 2022; ouça já!