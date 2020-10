TV: Veja todos os horários do GP de Eifel de F1, em Nurburgring

Sete anos depois de sua última corrida na Fórmula 1, no GP da Alemanha de 2013, o tradicional circuito de Nurburgring está de volta à categoria máxima do automobilismo mundial em 2020 para o GP de Eifel.

Já faz tanto tempo desde a última corrida por lá que Nurburgring quase pode ser considerado um novo circuito, já que a última geração de carros da F1 equipada com motores turbo híbridos nunca correram na pista.

O clima tem tudo para ser o assunto da prova, com probabilidade de chuva e baixas temperaturas. A precipitação frequente na região de Eifel também significa que a superfície da pista fica escorregadia, já que qualquer borracha que fica é frequentemente levada pela água.

Além das atrações supracitadas, todos os holofotes estarão sobre o britânico Lewis Hamilton, que tenta igualar o recorde de vitórias de Michael Schumacher na F1 justamente no país do 'rival'.

Na tabela abaixo, o Motorsport.com mostra os horários das sessões livres, do treino classificatório e da corrida da F1 neste fim de semana em Nurburgring. Veja também a programação em nosso canal no YouTube, com toda a cobertura do GP de Eifel:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 6h SporTV 2 Treino Livre 2 Sexta-feira 10h SporTV 2 Treino Livre 3 Sábado 7h SporTV 2 Treino Classificatório Sábado 10h SporTV 2 Corrida Domingo 9h10 Globo Programas no YouTube do Motorsport.com Dia TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

