TV: Veja todos os horários do GP de Portugal de F1, em Portimão

A Fórmula 1 realiza no fim de semana a 12ª etapa do campeonato de 2020, com a volta do GP de Portugal, após ausência de 24 anos. Mas desta vez a categoria não estará em Estoril, um dos palcos mais tradicionais do automobilismo no país, mas sim em Portimão, que faz sua estreia na F1.

Após igualar o número de vitórias de Michael Schumacher em Nurburgring, Lewis Hamilton agora busca se isolar na contagem e partir para a contagem regressiva para mais um título mundial. Atualmente ele soma 230 pontos, contra 161 de Valtteri Bottas, seu companheiro e segundo colocado.

Confira os horários dos treinos e da corrida em Portimão, além da cobertura do Motorsport.com no Youtube, com programas desde a quarta-feira.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 7h SporTV 2 Treino Livre 2 Sexta-feira 11h SporTV 2 Treino Livre 3 Sábado 7h SporTV 2 Treino Classificatório Sábado 10h SporTV 2 Corrida Domingo 10h10 Globo Programas no YouTube do Motorsport.com Dia TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

