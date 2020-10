F1: GP de Portugal diminui projeção de público para fim de semana

Portimão foi forçado a reduzir o número de fãs que podem assistir ao GP de Portugal de Fórmula 1 neste fim de semana devido às novas restrições de Covid-19.

Portugal vai receber a sua primeira corrida de F1 desde 1996 neste fim de semana, depois que o Circuito Internacional do Algarve foi adicionado ao calendário como parte da revisão programada forçada pela pandemia.

Os representantes da pista tinham como alvo cerca de 50 mil espectadores em cada dia do fim de semana de corrida. Com uma nova onda de casos do novo coronavírus e novas restrições, Portimão reduziu o número planejado, limitando o número de espectadores por dia para 27.500, conforme aprovado pelo governo local.

Cerca de 46 mil ingressos estavam à venda para a corrida, mas todos aqueles nas áreas de admissão em geral que não tinham uma vaga exclusiva na arquibancada foram removidos.

“Como é sabido, Portugal viu as medidas de combate à pandemia Covid-19 aumentadas na semana passada, por determinação do governo, com uma série de restrições adicionais a vigorar em território nacional”, diz o comunicado da pista.

“Em consequência destas novas medidas, as autoridades sanitárias e administrativas determinaram também novas limitações e proibições à presença do público no GP de Portugal, com uma nova diminuição do número total de espectadores permitidos.”

Portimão confirmou que oferecerá aos torcedores o reembolso total dos ingressos se solicitado, e que está trabalhando em “soluções diversas” para os que estão na zona de admissão geral.

“Gostaríamos muito que o momento atual fosse diferente, para que tudo pudesse acontecer de uma forma diferente, mas temos que nos adaptar às situações, à medida que surgem, e resolvê-las dentro das possibilidades ao nosso alcance”, afirmou o comunicado.

Portugal relatou um novo recorde de 2.608 casos de Covid-19 em um único dia na semana passada, e relatou 100 mortes na última semana.

