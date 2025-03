Após um jejum de sete anos, o Brasil volta a ter um representante no grid da Fórmula 1. Neste fim de semana, Gabriel Bortoleto faz sua estreia oficial na principal categoria do automobilismo mundial, correndo pela Sauber, após uma passagem estrelar nas categorias de base, conquistando os títulos da Fórmula 2 e da Fórmula 3 em seu ano de estreia.

O debute de Gabriel é cercado de expectativas, não somente dos fãs, mas de toda a comunidade do automobilismo nacional, que vê neste momento uma nova fase do esporte começar no país. Por isso, o Motorsport.com foi atrás de alguns ex-pilotos de F1 em busca de conselhos para a estreia de Bortoleto.

Vice-campeão de 2008, Felipe Massa sabe muito bem qual a realidade que Bortoleto enfrenta, tendo estreado também pela Sauber em 2002, equipe pela qual correu por três temporadas antes de sua ida para a Ferrari. Massa acredita que o brasileiro precisa ser comunicativo, para que a sua evolução e do time possa ocorrer simultaneamente.

"Eu acho que o Gabriel tem que ter em mente que é um momento muito importante na vida dele, é o sonho da vida dele, e ele tem que trabalhar 24 horas pensando nisso. Ele tem que ter a F1 na cabeça dele desde quando ele acordar até a hora que ele for dormir, e até nos sonhos".

"Ele tem em mente que o aprendizado é fundamental nesse momento, a parte física, a parte mental, a parte de experiência junto com a equipe, junto com os engenheiros e todas as pessoas que trabalham dentro da equipe. Ele tem que ter a personalidade dele, ele tem que dizer aquilo que ele gosta, aquilo que ele quer para ele, o estilo de pilotagem dele".

"Ele tem que fazer a equipe entender o mais rápido possível o estilo de pilotagem dele, aquilo que funciona para ele, analisando o jeito que ele guia, e ele também, logicamente, evoluir em todas as áreas. Ter áreas onde talvez seja um pouco mais difícil, né, então é focar o foco 100% em todas as áreas e na aprendizagem, no que ele consegue aprender dentro da equipe".

Christian Fittipaldi correu na F1 entre 1992 e 1994, pelas equipes Minardi e Footwork, e analisou como deve ser o primeiro fim de semana de Bortoleto correndo pela principal categoria do automobilismo mundial.

"Chegou a hora, isso mesmo, finalmente um brasileiro na Fórmula 1. Gabriel Bortoleto, que fez uma passagem, eu diria que quase que meteórica nas categorias de base, até a chegada dele na Fórmula 1, e com muito sucesso".

"O que esperar desse final de semana? Sauber, Audi, Audi, Sauber, metade Sauber, metade Audi. É óbvio que será aquele ano de transição para virar 100% Audi a partir de 2026. Eu acho que vai ser uma temporada difícil para o Gabriel, principalmente no quesito velocidade. A Sauber ainda falta um pouquinho de velocidade, atualmente ela não é um carro competitivo na F1, por isso que a maior competição do piloto brasileiro vai ser contra o companheiro de equipe, Nico Hulkenberg".

"Hulkenberg é um piloto muito conceituado dentro da F1, com muita experiência e de uma velocidade incrível. É claro que todos comparam você na F1 ao seu companheiro de equipe. Se o Gabriel conseguir andar no mesmo ritmo ou até mesmo um pouco mais rápido, é claro que ele vai estar bem conceituado para 2026 ou outras temporadas por vir".

"Então, todos nós estamos numa torcida muito grande para o brasileiro esse final de semana e eu tenho certeza que ele vai ter uma estreia muito boa e, quem sabe, beliscar uns pontinhos na sua primeira prova de F1. Valeu, Gabriel! Boa sorte!".

