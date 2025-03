Após estrear em uma sessão oficial da Fórmula 1 com um 15º lugar no primeiro treino livre para o GP da Austrália, o brasileiro Gabriel Bortoleto foi 18º no TL2 e falou sobre sua sexta-feira com a Sauber em Melbourne.

"No geral, estou muito feliz com o dia. Testamos algumas coisas diferentes, especialmente no TL2, focando em reunir o máximo de dados possível para entender o que funciona melhor e identificar onde melhorar", disse Bortoleto, cujo companheiro alemão Nico Hulkenberg foi 8º no segundo treino livre.

"Foi um dia valioso para aprender sobre o carro e as condições da pista. O TL3 nos dará outra chance de ajustar a configuração e fazer quaisquer ajustes que precisarmos antes da qualificação", seguiu Gabriel, que bateu Hulkenberg na sessão prática inaugural, quando o germânico ficou em 18º.

"A sensação tem sido boa até agora, e estou ansioso para voltar lá", completou o brasileiro da Sauber, que volta à pista no circuito de Albert Park na próxima madrugada (horário de Brasília) para a classificação, às 2h deste sábado -- antes, o piloto disputa o TL3, às 22h30 da sexta-feira do Brasil.

Hulkenberg também falou: “Foi uma primeira sexta-feira positiva para nós como equipe. Mudamos bastante a configuração entre o TL1 e o TL2 e o feedback resultante acabou sendo positivo. Não foi tão fácil, embora os tempos de volta com pouco combustível pareçam bons".

"No final, a qualificação nos dirá onde estamos em comparação com a concorrência. Conseguimos reunir muitas informações que processamos durante a noite e, obviamente, tentaremos melhorar até amanhã. Agora, é sobre dar um passo de cada vez e otimizar o carro sessão por sessão", disse Nico.

