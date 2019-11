Após perder a vaga para Esteban Ocon na Renault, Nico Hulkenberg foi vinculado por reportagens publicadas na imprensa alemã e britânica para uma mudança para o DTM em 2020, dizendo que ele deveria ser apresentado como piloto da BMW nesta semana, porém, Hulkenberg tratou de retuitar a história para desmenti-la.

“Obrigado pela atualização sobre o meu futuro. Da próxima vez, talvez menos agitação? #fakenews”, escreveu na repostagem feita em sua conta no Twitter.

A última opção viável para Hulkenberg continuar na Fórmula 1 em 2020 era a Alfa Romeo, mas a equipe confirmou a permanência de Antonio Giovinazzi ao lado de Kimi Raikkonen na última segunda-feira, acabando com as chances do alemão, que também descartou o retorno à Williams.

Antes do anúncio da Alfa Romeo, Hulkenberg foi perguntado se ele consideraria assumir uma função de reserva ou de simulador em alguma equipe da F1 para manter seus vínculos com a categoria em 2020, mas deixou claro que não consideraria isso, dizendo: "Não, isso não é uma opção".

Perguntado se ele prefere correr com outra coisa, Hulkenberg disse: “Talvez em não corra por um tempo. Honestamente, eu não sei agora”.

“Depende do que acontecer e do que vai se desenrolar aqui. Quando tivermos essa resposta, examinarei outras coisas”, completou.

"Não quero me apressar ou pular em algo apenas para correr. Precisa ser algo que eu goste, um desafio que me excite. Não tenho conclusão, nem resposta perfeita para isso ainda", encerrou.

