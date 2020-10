Verstappen admite que comentários no rádio após batida com Stroll “não foram corretos”

Max Verstappen admitiu que as polêmicas palavras que usou no rádio em Portimão no fim de semana passado "não eram corretas".

O holandês fez os comentários após uma batida com Lance Stroll nos treinos para o GP de Portugal, depois que o canadense não o viu quando a dupla se dirigia para a primeira curva.

Verstappen disse: "Esse cara é cego? O que diabos há de errado com ele? Jesus Cristo. Que retardado. Meu carro tem danos. Que mongol. Eu juro."

Stroll acabou no cascalho, enquanto o carro de Verstappen sofreu pequenos danos e ele foi capaz de retornar aos boxes. Nenhum piloto foi penalizado pelo incidente.

Quando foi sugerido a ele, mais tarde naquele dia, que as pessoas poderiam ficar ofendidas com sua escolha de palavras, ele disse "não é problema meu".

A linguagem de Verstappen criou uma agitação crescente nas redes sociais e gerou respostas formais de grupos como o Mongol Identity, que considerou seus comentários ofensivos.

Questionado sobre o assunto hoje em Ímola, Verstappen admitiu que as palavras que escolheu "não eram as corretas".

"Quero dizer, em primeiro lugar, nunca tive a intenção de ofender ninguém", disse Verstappen nesta sexta-feira. "Você sabe, nunca foi isso que eu quis dizer. Aconteceu no calor do momento, quando você está guiando em tais velocidades, coisas assim podem acontecer.”

"Não digo que as palavras que escolhi fossem as corretas. Quer dizer, também sei que não são corretas. Mas, mais uma vez, nunca quis ofender ninguém com isso. E além disso, é claro, estava xingando Lance, mas depois nos falamos.”

"Podemos ficar com raiva um do outro, mas em cinco minutos, quando falamos um com o outro e nos olhamos nos olhos, então, você sabe, isso é esquecido. Então, eu acho que às vezes as coisas ficam um pouco esquentadas.”

"Embora eu nunca quisesse, você sabe, machucar alguém em particular. Então, sim, eu não acho que eles precisam torná-lo maior do que é. Eu também sei que não era correto, mas não posso mudar isso. Claro que você aprende. E, bem, faremos melhor."

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Confirmações de Kimi, Giovinazzi e Russell, ‘ultimato’ de Pérez e o ensaio para o chute em Vettel

PODCAST: É bom negócio ser companheiro de Max Verstappen na Red Bull?