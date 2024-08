F1: Marko diz que Ricciardo 'perdeu chance' de voltar para Red Bull

5Daniel Ricciardo não vive um momento tão positivo na Fórmula 1. Atualmente, o australiano está exatamente atrás do companheiro Yuki Tsunoda na tabela de pilotos, tendo 10 pontos a menos, e se tornou alvo de críticas do chefão da Red Bull, Helmut Marko.

Recentemente, o conselheiro da equipe de Milton Keynes disse à ESPN que o futuro de Ricciardo está sendo amplamente repensado. Acontece que Daniel é um dos nomes relacionados à possível vaga que deve ficar disponível na Red Bull caso Sergio Pérez seja demitido em 2025.

"Daniel foi colocado no carro e, se tivesse sido significativamente mais rápido do que o Yuki, havia a ideia de o trazer de volta para a Red Bull, mas ele também teve altos e baixos. Por isso, até agora, ele não preencheu os critérios para ser piloto da Red Bull", declarou Marko.

O caso do piloto mexicano é muito parecido com o de Ricciardo. O companheiro de Max Verstappen está na sétima posição na tabela de pontos, ficando muito atrás do holandês e se tornando um problema para a equipe de Christian Horner.

As baixas pontuações de Pérez tem custado muito para a Red Bull no campeonato dos construtores. A equipe está tendo problemas para abrir vantagem maior da McLaren, que se aproxima rapidamente para assumir a ponta.

Ainda na entrevista, Marko não deixou de direcionar elogios a Liam Lawson, piloto de testes e reserva da RB e Red Bull. O neozelandês também está sendo cogitado para assumir uma das vagas, caso fiquem disponíveis na próxima temporada.

Com a pausa de agosto, qualquer notícia sobre possíveis negociações deverá ser mantida em segredo até setembro. Como o próprio Marko informou, o futuro da Lawson só será definido após a volta da F1.

"É um momento difícil para alguém como o Liam, especialmente porque ele entrou no carro em circunstâncias muito difíceis e esteve muito bem. Damos a ele muita importância, e ele vai ter a sua oportunidade. É só esperar. Em setembro terá uma resposta".

Foto de: Red Bull Content Pool

Apesar da situação difícil, Ricciardo diz que ainda é um piloto 'com fome' para vencer e recuperar seu status dentro da categoria. Em entrevista ao RacingNews365, o australiano confessou sente que o tempo fora da F1 durante 2023 foi bastante importante para ele.

"Quando você está passando por isso, eu sabia que meus resultados [na McLaren] não eram bons. Eu sabia que estava lutando. Mas você ainda sente [e pensa:] 'Tudo bem, neste fim de semana, eu vou descobrir. Eu vou fazer isso'".

"Você acha que ainda é a melhor versão de si mesmo, mas eu sabia que não era. Posso dizer isso confortavelmente, e acho que tendo aquele tempo livre no ano passado, pude ver claramente que não estava radiante de confiança. Eu não estava realmente acreditando em mim mesmo, e todas essas coisas".

Ricciardo também disse que está sendo "motivado" pelo fato de não ter certeza sobre o seu futuro na equipe. O piloto confessou que sente que a incerteza faz com que ele lide como se qualquer corrida pudesse ser a sua última chance.

"Estou totalmente motivado, totalmente focado. Eu aprecio que não sei se me resta um ano, cinco anos, então estou tratando isso como se fosse realmente minha última chance".

"Não quero pendurar o capacete e pensar: 'droga, eu deveria ter falado quando deveria, eu deveria ter feito diferente'".

