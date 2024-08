O futuro de Logan Sargeant ainda é incerto no mundo do automobilismo. Isso porque o norte-americano foi demitido de seu assento na Fórmula 1. O piloto será substituído por Carlos Sainz na Williams na próxima temporada.

Porém, como faz parte da academia de pilotos da equipe, James Vowles, chefe da Williams, já confessou que quer manter Sargeant por perto.

"Fiz todo o possível e continuarei fazendo todo o possível para dar a ele uma plataforma para fazer isso", disse Vowles ao podcast F1 Nation. "Em outras palavras, quero que ele termine a temporada".

"Eu o quero. Ele é um piloto da academia Williams e continuará sendo um piloto da academia Williams".

"Investimos nele, e não me refiro apenas aos seus dois anos na F1. Refiro-me também à sua carreira na F2".

Vowles ainda disse que a Williams carrega uma "responsabilidade" para com o futuro na carreira de Logan e, dessa maneira, deverá continuar focando em seu desenvolvimento para um dia voltar à F1.

"Ele merece ser piloto de Fórmula 1. Ele é um dos 20 melhores pilotos do mundo. Ele tem um lugar enquanto merece. Mas ele tem que merecê-lo".

Logan Sargeant, Williams Racing Fotoğraf: Williams

"A dura verdade que disse a ele é que ele fez um bom trabalho em Silverstone e Budapeste. Ele fez progressos. Ele estava alguns segundos atrás de Alex, que era mais rápido do que as pessoas pensavam", defendeu James.

Antes da pausa de agosto, Sargeant não conseguiu somar nenhum ponto na tabela de pilotos e ocupa a 20ª posição, ficando à frente apenas de Valtteri Bottas.

"Mas em Spa? Não estava onde deveria estar. Temos que entender o porquê. O que é diferente? Será o mesmo nas corridas futuras?"

"Mas prefiro que ele tenha todas as oportunidades e saiba onde precisa melhorar, e não que decisões sejam tomadas de um dia para o outro sem qualquer influência dele".

O melhor resultado de Logan ao longo da temporada de 2024 foi um 11° lugar durante o GP da Grã-Bretanha. No entanto, o desempenho não foi o suficiente para fazer com que a Williams renovasse seu contrato para continuar sendo companheiro de Alexander Albon em 2025.

