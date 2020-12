Tudo indicava que teríamos mais uma pole position da Mercedes na temporada 2020 da Fórmula 1, mas Max Verstappen fez um ótimo trabalho em sua última volta rápida, surpreendeu e fez a pole para o GP de Abu Dhabi. Após o treino, o holandês destacou a felicidade com a primeira do ano.

Na entrevista feita após a sessão, Verstappen falou sobre a dificuldade para acertar a volta como motivo para deixá-lo ainda mais feliz com a pole.

"Fomos para a classificação sabendo que seria a última da temporada e demos o nosso melhor, então fico muito feliz com isso. Foi uma classificação difícil, para acertar as voltas especialmente nessa pista. O último setor tem muitas curvas e fica fácil cometer um erro. Mas, com sorte, tudo deu certo na última tentativa".

Para o domingo, Verstappen mira a vitória.

"Com certeza. E foi uma temporada longa para todos, especialmente com muitas corrida em sequência. Foi uma ótima classificação final para todos na equipe e estamos felizes com isso. No ano todo percebi que nos aproximávamos e, em alguns momentos era frustrante isso, mas estou feliz com hoje".

O holandês afirmou que não chegou a fazer muitas simulações de corrida, mas espera um bom ritmo para lutar com as Mercedes.

"Não acho que fizemos muitas voltas, então temos que esperar para ver o que acontece. Mas vamos tentar dar o nosso melhor para mantê-los atrás. Estamos rápidos e parece que temos boas velocidades máximas no final de semana então, com sorte, isso funcionará para nós".

Todas as notícias sobre o GP de Abu Dhabi de F1 você acompanha no Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises, além de conferir nossos programas e vídeos!

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Q4: A grande pole de Max Verstappen para o GP de Abu Dhabi

PODCAST: 'Show' de Russell pode gerar problema para Mercedes?