F1: Bottas diz que não teve a melhor performance com pneus macios

Valtteri Bottas sentiu o sabor da pole position por alguns segundos na classificação para o GP de Abu Dhabi, disputada neste sábado (12), após bater o tempo de Lewis Hamilton na última volta. O que ele não contava era que o holandês Max Verstappen, da Red Bull, fosse encaixar um tempo que deixou as duas Mercedes para trás e cravou a primeira pole do piloto desde o GP do Brasil de 2019.

É a primeira vez na temporada que um carro não motorizado pela montadora alemã conquista o lugar mais à frente no grid. Foram 15 poles da equipe principal e uma da Racing Point, que usa seus motores.

Segundo Bottas, o principal problema foi a performance dos pneus: "Até à qualificação, o composto médio estava melhor para nós do que o macio. Acho que fizemos algumas melhorias ainda olhando para o resultado, não acho que tiramos 100% da volta rápida com os pneus, eu não fiquei totalmente feliz como tudo correu, você conhece o equilíbrio não foi perfeito, eu acho. Obviamente é uma pequena diferença e amanhã é o dia."

"Perto do final da qualificação comecei a lutar um pouco mais com a frente do carro, talvez com a temperatura da pista esfriando. Então ficou difícil melhorar mais porque eu pensei que deveria ter sido um pouco mais rápido do que as sessões anteriores, mas, obviamente, acho que a Red Bull conseguiu otimizar tudo para a última parte da qualificação, a mais importante", completou o finlandês.

