O cenário parecia pronto para mais uma dobradinha da Mercedes, mas Max Verstappen se superou no final, entregou uma volta voadora e separou os carros da equipe alemã, superando Valtteri Bottas no final para garantir o segundo lugar no grid do GP da Rússia de Fórmula 1.

Após o treino, Verstappen, que bateu o finlandês por menos de um décimo, destacou as dificuldades da pista e como isso tornou difícil o acerto do carro.

"Nós sofremos um pouco para encontrar o balanço ideal do carro na pista. Ela está um pouco escorregadia. Mesmo hoje de manhã eu não estava feliz e mesmo agora na classificação. Estávamos nos esforçando para encontrar o balanço ideal".

"Para mim, a última saída do Q3 não foi ruim. Ser o segundo não era algo que eu esperava, então fico feliz com isso".

O holandês destacou ainda a importância de uma boa largada, mas lembrou a importância que os pneus terão.

"Sim, o segundo lugar é um bom lugar para largar. Se tivermos uma boa saída, quando o efeito do vácuo é muito grande por aqui, quem sabe o que pode acontecer na Curva 2. Mas vai ser interessante de qualquer jeito por causa dos pneus".

Q4: O grid do GP da Rússia, a batida de Vettel e o susto de Hamilton com Tiago Mendonça e Gabriel Casagrande

PODCAST: Qual é o limite de Max Verstappen na Red Bull?