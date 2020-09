O alemão Sebastian Vettel teve mais um treino classificatório complicado na Fórmula 1 na manhã deste sábado (26), em Sochi, na Rússia. Tetracampeão mundial da categoria, Vettel tem enfrentado problemas ao longo da temporada e deixou o classificatório deste sábado após uma batida forte no muro, que levou a uma bandeira vermelha no treino.

Em crise desde o início da temporada, a Ferrari anunciou em maio que não continuará com Vettel em 2021, com o piloto alemão tendo fechado contrato com a Racing Point para a temporada que vem.

Com problemas novamente em Sochi, Vettel avaliou o Q2 deste sábado. “Eu perdi o carro. Já na Curva 2, perdi o carro, e na Curva 4 perdi novamente e não consegui mais segurá-lo”, disse Vettel, que largará em 15º neste domingo.

Veja o vídeo da pancada do alemão:

Em sua pior temporada desde que chegou à Ferrari em 2015, Vettel também afirmou que a sessão da tarde foi bem pior que o TL3, no qual terminou na 7ª posição. A batida, inclusive, quase atingiu seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, que foi o 11º colocado no Q2. “No quali, estava lutando, principalmente no primeiro setor”, disse.

“Eu tentei obviamente correr um pouco mais de risco. Eu perdi o carro já na 2 e novamente na 4. Não estou feliz obviamente, mas sim, em comparação com a sessão da manhã, lutei bastante à tarde”, completou.

