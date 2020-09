Bottas: Terceiro em Sochi "é um bom lugar para começar"

Valtteri Bottas foi superado por Lewis Hamilton e Max Verstappen na classificação para o GP da Rússia de Fórmula 1. No entanto, o finlandês manteve o otimismo e afirmou que largar em terceiro "é um bom lugar para começar" e relembrou sua vitória de 2017 no mesmo circuito, primeira na carreira do piloto da Mercedes.

De acordo com Bottas, ele falhou em melhorar seus tempos no Q3 por conta de dificuldade em atingir a temperatura ideal dos pneus. Ele ainda destacou que largará com pneus médios, ao contrário de Hamilton, que parte de macios.

"Senti que o ritmo tem sido muito bom no fim de semana. No Q1 e Q2 também foi bom e suave, mas no Q3, para ser honesto, não sei, encontrei alguns ganhos, mas obviamente outros pilotos encontraram mais e acho que aqui [a pista] é bastante sensível com os pneus, para conseguir acertar", explicou o finlandês.

"Na primeira volta do Q3, meus pneus estavam muito frios, minha segunda volta, não sei, não consegui ir mais rápido, então ficam alguns pontos de interrogação, mas acho que na verdade terceiro é um bom lugar para começar aqui, e acho que também estou com o pneu certo".

Questionado sobre as chances para vencer a corrida, Bottas destacou a vitória de 2017.

"Me lembro de uma vez que comecei em terceiro aqui e sei o que aconteceu. Então, com certeza tentarei fazer o mesmo e, sim, eu realmente acho que tenho vantagem com o pneu médio no primeira stint, então ainda tenho tudo para vencer", finalizou.

Q4: O grid do GP da Rússia, a batida de Vettel e o susto de Hamilton com Tiago Mendonça e Gabriel Casagrande

PODCAST: Qual é o limite de Max Verstappen na Red Bull?