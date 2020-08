Pela terceira semana consecutiva, Max Verstappen superou a instabilidade do carro da Red Bull e garantiu um bom resultado na Fórmula 1. Desta vez no GP da Grã-Bretanha, com o piloto holandês ultrapassando Valtteri Bottas na penúltima volta da corrida, quando o finlandês um furo no pneu em sua Mercedes.

Com o problema de Bottas, Verstappen voltou aos boxes para colocar compostos macios e buscar a melhor volta do dia, e garantiu o ponto extra. A decisão, no entanto, pode ter custado a vitória para o holandês, que não contava com o pneu furado de Hamilton na última volta e ficou a poucos segundos de alcançá-lo.

“É sorte e azar. Eu acho que na corrida eles foram rápidos demais”, disse Verstappen após a prova. “Os pneus, em um ponto, não estavam ótimos faltando 10 voltas para acabar, então eu já estava no rádio (dizendo), 'pessoal, a roda direita dianteira não parece estar muito boa’”, explicou o holandês.

Mesmo com as instabilidades do carro da Red Bull em 2020, Verstappen conquistou seu terceiro pódio em quatro corridas disputadas na temporada e valorizou mais um bom resultado em meio ao domínio do carro da Mercedes.

“Valtteri teve um furo (no pneu), então eu liguei o rádio e disse que vou voltar. Então é claro que eles me chamaram ao box para tentarmos a melhor volta. E então, infelizmente, Lewis também teve um furo. Mas estou muito feliz com o segundo lugar. É um resultado muito bom para nós novamente”, completou Verstappen.

Verstappen, apesar das últimas voltas movimentadas, teve uma corrida tranquila, na qual não foi incomodado por Charles Leclerc ao longo da prova.

“Era muito solitário, eu estava apenas tentando controlar meu ritmo e tentando cuidar dos pneus”, disse.

