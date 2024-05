Fernando Alonso sofreu uma colisão na primeira curva em Miami na corrida sprint da Fórmula 1, quando Lewis Hamilton mergulhou por dentro, forçando o espanhol a bater em Lance Stroll, que por sua vez bateu em Lando Norris, da McLaren. Questionado se ele esperava uma punição para Hamilton, Alonso foi enfático e disse que o britânico não será penalizado, pois não é espanhol.

Alonso foi punido no GP anterior, na China, justamente por ter colidido em Carlos Sainz na sprint. Mas o piloto da Aston Martin não espera que a direção de prova adote a mesma postura.

"Vamos ver o que eles decidem. Acho que eles não vão decidir nada, porque ele não é espanhol. Mas acho que ele arruinou a corrida para algumas pessoas, especialmente para Norris, que tinha um carro muito rápido e ficou de fora naquele incidente.", declarou Alonso em entrevista para a DAZN.

Alonso disse que, ciente das penalidades que recebeu nas últimas corridas, não queria correr nenhum risco ao ultrapassar outros carros quando estava na parte de trás.

"Talvez hoje eu não tenha sido penalizado, mas sempre sou penalizado", disse ele. "Hoje foi a mesma coisa. Eu estava atrás de Ocon, talvez pudesse arriscar e ultrapassá-lo, mas, logicamente, não corro o risco para evitar ser penalizado. Então, tentei completar a corrida, que tem 19 voltas, e voltar para a equipe para falar sobre as mudanças.", confessou o piloto.

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Alonso acrescentou que a sprint se transformou efetivamente em uma sessão de testes para ele, para que ele e a equipe pudessem entender melhor a degradação dos pneus para a corrida principal.

"Não tínhamos nenhum interesse na sprint. Só queríamos verificar a degradação e outras coisas para amanhã e, no final, conseguimos. Para nós, é um treino livre, não é realmente uma corrida."

"Agora, começa a parte importante da corrida, a classificação e, amanhã, as 57 voltas. Acho que podemos tirar uma conclusão desse sprint para o parque fechado que começa agora e ver se podemos melhorar um pouco o carro.", encerrou Alonso.

FIA rejeita pedido da Aston e mantém punição a Alonso na sprint da China

Entidade que regula a elite global do esporte a motor, a FIA (Federação Internacional do Automobilismo) rejeitou o pedido da equipe britânica de Silverstone para revisar a punição aplicada ao espanhol bicampeão da categoria máxima durante a corrida sprint do GP da China.

O órgão julgou novas evidências mas não viu algo significativo para revogar a penalidade. Na ocasião, Alonso teve toque com o compatriota Carlos Sainz, da Ferrari, prejudicando a corrida dos dois ibéricos em Xangai.

