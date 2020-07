Neste final de semana, a Fórmula 1 segue no Red Bull Ring para a segunda etapa da temporada 2020: o GP da Estíria. E a programação do GP será exatamente a mesma da semana anterior, já que a F1 não conseguiu aprovar seu plano de trocar o treino classificatório por uma corrida.

Nas semanas que antecederam a prova, a F1 propôs às equipes testar um novo formato para a classificação nas segundas provas dos circuitos que receberiam rodadas duplas em 2020, Áustria e Silverstone até o momento. A ideia seria trocar o treino classificatório por uma corrida de 30 minutos, com o grid sendo formado pela inversão da classificação do mundial.

Apesar de ter o apoio da maioria das equipes, a proposta caiu por terra após a Mercedes se mostrar contra, alegando que ela seria a maior prejudicada com o formato. Por ser necessário apoio unânime para a aprovação, o projeto, que já havia sido sugerido no ano passado, voltou para a gaveta.

Se a proposta tivesse sido aprovada, Max Verstappen seria o grande beneficiado após abandonar o GP da Áustria ainda no começo. O holandês largaria na pole position, tendo ao seu lado Daniel Ricciardo.

Na sequência, Lance Stroll com a Racing Point também poderia se beneficiar, por ter um carro forte na frente enquanto a maioria de seus rivais largariam mais para trás.

Por outro lado, as duplas da Mercedes e McLaren, além de Charles Leclerc, teriam que remar ao longo dos 30 minutos para ganhar o máximo possível de terreno. Para a problemática Ferrari de 2020, esse formato poderia representar um grande problema.

Mas como que ficaria o grid de largada caso a proposta tivesse sido aprovada? Veja abaixo na tabela:

Cla Piloto Equipe 1 Max Verstappen Red Bull 2 Daniel Ricciardo Renault 3 Lance Stroll Racing Point 4 Kevin Magnussen Haas 5 Romain Grosjean Haas 6 George Russell Williams 7 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 8 Alex Albon Red Bull 9 Daniil Kvyat AlphaTauri 10 Nicholas Latifi Williams 11 Sebastian Vettel Ferrari 12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 13 Esteban Ocon Renault 14 Pierre Gasly AlphaTauri 15 Sergio Perez Racing Point 16 Carlos Sainz Jr. McLaren 17 Lewis Hamilton Mercedes 18 Lando Norris McLaren 19 Charles Leclerc Ferrari 20 Valtteri Bottas Mercedes

Por ter apenas uma corrida na conta do mundial, o grid de largada para a prova classificatória do GP da Estíria seria basicamente a inversão do resultado do GP da Áustria. Mas, se o projeto tivesse ido adiante, a situação poderia ser bem diferente no GP dos 70 Anos, segunda prova que será disputada em Silverstone no início de agosto.

O que acharam? Tinha potencial para ser uma classificação boa?

As atividades de pista para o GP da Estíria começam nessa sexta-feira com os treinos livres e você acompanha toda a ação nas pistas e a repercussão no Motorsport.com

