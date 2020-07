F1: Russell terá novo motor para GP da Estíria após abandono

O GP da Estíria de Fórmula 1, marcado para este domingo (12), já começa com uma mudança no grid: a Williams de George Russell será a primeira a passar por troca de componentes da unidade de potência.

Uma das questões técnicas mais temidas pelas equipes da F1 no regulamento atual é a limitação nas trocas de componentes das unidades de potência. Ao exceder os limites, os pilotos começam a sofrer diversas punições no grid de largada.

Por ser a primeira troca ainda, a mudança não trará impactos à posição de largada do britânico na prova, mas o deixa mais próximo disso.

No último domingo, Russell abandonou após 49 voltas no GP da Áustria e a justificativa dada foi problemas na bomba de combustível, que levou a equipe a pedir que ele desligasse o motor.

Seu motor foi enviado para o Departamento de Motores da Mercedes em Brixworth para uma investigação. Com isso, o carro do britânico terá novos V6, MGU-H e Turbo para este final de semana.

Quem testará primeiro os novos componentes do carro de Russell é Jack Aitken, que andará no primeiro treino livre na sexta.

Segundo a Mercedes, esse problema é específico do motor de Russell, sem levantar preocupações sobre os outros cinco carros do grid (duas Mercedes, duas Racing Points e a Williams de Latifi).

No domingo, outro carro com motor Mercedes que abandonou foi a Racing Point de Lance Stroll. O canadense teve problema de falta de potência. Mas a equipe determinou que o caso não tinha ligação com a unidade de potência.

