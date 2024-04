A Porsche Cup Brasil abriu as atividades do domingo em Interlagos com a corrida da "classe-escola" Sprint Trophy, que terminou com a vitória de Gabriel Liber, aproveitando um erro do pole Silvio Morestoni na reta final de uma prova caótica.

José Moura Neto foi o segundo com Morestoni em terceiro e Letícia Bufoni e Fernando Arruda completando o top 5. O cantor Lucas Lucco foi o 12º após uma rodada.

Por se tratar de uma categoria-escola, a Trohpy possui um procedimento de largada diferente, sendo lançada, mas em fila única e em bandeira amarela, proibindo ultrapassagens, até um certo ponto da volta de abertura.

A primeira volta foi marcada por pequenos incidentes, mas sem necessidade de aplicação de SC ou bandeira amarela. Morestoni se manteve na ponta, com Liber em segundo e Bufoni subindo para a terceira posição. Já Lucco perdia posições, caindo para nono. Pouco depois, o cantor ainda rodava, caindo para o fundo do pelotão.

Com o caos reinando na metade inferior do grid, Morestoni e Liber dominavam na frente, com 1s separando os dois e uma distância de 13s para o terceiro colocado, Moura Neto, enquanto Bufoni ficava em quarto.

Com dois minutos para o fim, o caos atingiu também Morestoni. Andando sozinho, com 3s de vantagem para Liber, o piloto do #8 rodou na primeira perna do S e bateu na barreira. Ele conseguiu retomar, mas voltando em segundo.

No final, Gabriel Liber aproveitou a confusão para vencer com folga, tendo José Moura Neto e Silvio Morestoni em terceiro. Letícia Bufoni e Fernando Arruda completaram o pódio.

Confira o resultado da corrida da Sprint Trophy em Interlagos:

1 - Gabriel Líber (Sprint Trophy)

2 - José Moura Neto (Sprint Trophy)

3 - Silvio Morestoni (Sprint Trophy)

4 - Leticia Bufoni (Sprint Trophy)

5 - Fernando Arruda (Sprint Trophy Sport)

6 - William Araujo (Sprint Trophy)

7 - André Cytrynbaum (Sprint Trophy Sport)

8 - Heverton Cardoso (Sprint Trophy Sport)

9 - Vitor Marques (Sprint Trophy Sport)

10 - Neto Heil (Sprint Trophy Sport)

11 - Gustavo Costa (Sprint Trophy Sport)

12 - Lucas Lucco (Sprint Trophy)

13 - Marcelo Seiroz (Sprint Trophy Sport)

14 - Denis Ferrer (Sprint Trophy)

15 - Thiago Rios (Sprint Trophy Sport)

16 - Ricardo Zylbermann (Sprint Trophy Sport)

Assista à corrida da Porsche Sprint Trophy em Interlagos:

