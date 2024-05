Max Verstappen sentiu como se estivesse "dirigindo no gelo" com os pneus duros no GP de Emilia Romagna, dizendo que "quase foi parar na arquibancada". Verstappen, superou por pouco Lando Norris, da McLaren, depois de ter conseguido uma vantagem sobre o britânico no primeiro stint com pneus médios, mas teve dificuldades com o composto duro no final da prova.

Verstappen explicou que não conseguiu manter os pneus duros no funcionamento correto, o que levou a uma falta de aderência que, segundo ele, quase o fez bater na curva 7 do grampo de Tosa.

"Na média, estava muito bom", disse Verstappen depois de conquistar sua quinta vitória na temporada. "Mas, assim que troquei para os pneus duros, talvez não nas primeiras cinco ou dez voltas, mas depois disso, eu pensei: 'Não tenho certeza se vou conseguir levar isso até o fim'.

"Os pneus simplesmente saíram da janela de operação e foi como dirigir no gelo, muito rápido. Na Curva 7 (Tosa), quase fui parar na arquibancada, para minha surpresa, em algum momento. Então, foi muito difícil, tive que tomar linhas muito estranhas."

Em corridas anteriores, Verstappen teria simplesmente tido a vantagem de chegar ao final de qualquer maneira. Contudo, na McLaren MCL38 amplamente atualizada, Norris conseguiu encostar no tricampeão mundial, perseguindo-o nas últimas 10 voltas.

Verstappen admitiu que tinha dúvidas sobre como manter Norris atrás dele, mas se concentrou em conseguir uma boa saída para a reta principal de Imola, que era a única oportunidade de ultrapassagem possível para o britânico.

Norris não chegou a entrar no alcance do DRS da Red Bull, mas fechou em sete décimos no final.

"Eu estava realmente tentando sobreviver naquele momento e, de repente, Lando realmente aumentou o ritmo", explicou Verstappen.

"Eu podia vê-lo se aproximar e não tinha certeza se conseguiria mantê-lo atrás. Assim que ele fez meio segundo na volta, isso é muito. Mas, por outro lado, você não pode fazer nada a respeito. Você não pode tentar forçar meio segundo de repente quando não precisa se equilibrar.

"Eu estava apenas tentando não cometer erros, contornar os problemas de equilíbrio e ser rápido na reta. Com a asa traseira que tínhamos, éramos bastante rápidos na reta."

Uma dor de cabeça adicional foi uma bandeira preta e branca para os limites da pista, o que significava que Verstappen estava sob constante ameaça de receber uma penalidade de cinco segundos.

"Depois disso, estava deixando um pouco mais de margem. As últimas voltas, quando o Lando estava me alcançando, foram um pouco mais difíceis, porque eu tinha que usar a pista o máximo que pudesse. Exige um pouco mais de concentração, então a cada saída você tem que ter certeza do que está fazendo."

