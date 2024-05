Max Verstappen conclui o fim de semana com dois troféus embaixo dos braços. Além da vitória no GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, o holandês ainda triunfou nas 24 Horas Virtuais de Nurburgring, tendo que dividir seu tempo entre o automobilismo real e o virtual.

No começo do fim de semana, o holandês havia confirmado que faria o esforço de competir em ambas as provas simultaneamente, tendo levado um simulador em seu motorhome para a disputa da corrida virtual.

Na pista de Ímola, Verstappen vinha para mais uma vitória dominante, mas problemas com os pneus nas últimas voltas abriram as portas para um final dramático, com Lando Norris ficando a menos de um segundo no resultado final.

Em Nurburgring, competindo pelo Team Redline, Verstappen dividiu um BMW M4 GT3 na plataforma iRacing com Chris Lulham, Florian Lebigre e Diogo Pinto, fazendo diversos stints ao longo do sábado e do domingo.

A prova virtual acabou aproximadamente às 09h45, horário de Brasília, minutos antes da largada do GP em Ímola e, no pódio, Verstappen pôde comemorar ambas as vitórias.

PÓDIO: Verstappen SOFRE no fim mas segura NORRIS e vence o GP da Emilia Romagna em Ímola

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #282 – Histeria contra Hulkenberg na F1 é justificável?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!