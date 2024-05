George Russell (Mercedes) não ficou muito contente com ter parado cedo para a primeira troca de pneus no GP da Emilia Romagna. O inglês discordou dessa estratégia, que ele acredita ter custado uma posição no grid. Porém, Wolff defendeu a escolha da equipe, incluindo a terceira parada para ganhar o ponto de volta mais rápida.

Sobre a parada antecipada, Russell disse que a ideia era pressionar Carlos Sainz. O piloto também disse estar ciente de que o resultado foi positivo para a equipe.

"Não, acho que estávamos tentando colocar um pouco de pressão sobre Sainz. No final das contas, acho que paramos um pouco cedo demais, comprometendo um pouco a corrida do meu lado da garagem. Mas, como equipe, conseguimos o ponto extra pela volta mais rápida."

No entanto, Russel também relembrou que os pilotos têm o instinto de buscar a melhor posição.

"Como piloto, você quer terminar na posição mais alta possível e durante todo o fim de semana estive à frente do meu companheiro de equipe. Estive à frente durante toda a corrida, confortavelmente."

"Então eu meio que perco a posição por causa disso. Conseguimos o ponto extra. Como eu disse, não vou falar sobre isso esta noite. É P6, não é por pódio ou vitória."

Toto Wolff disse que não houve objeções de Russell para a terceira parada. O chefe da Mercedes explicou que a busca pelo ponto de volta rápida também evitou cair mais no grid.

"Acho que conquistar o ponto pela volta mais rápida foi uma vantagem. Os tempos das voltas estavam caindo porque o colocamos no boxes cedo e havia o risco de perder a posição para Pérez algumas voltas depois. Vencer uma dos Red Bulls nestas circunstâncias foi vantajoso e naquele momento, na volta 57, a vida útil dos pneus tinha desaparecido, derreteu, por isso tomámos a decisão.”

