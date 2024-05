VÍDEO: Vettel emociona fãs da F1 com homenagem a Senna em Ímola

O 'esquenta' para o GP da Emilia Romagna deste domingo foi mais do que especial. O tetracampeão da Fórmula 1 Sebastian Vettel emocionou o público, presente no autódromo de Ímola (e pelo mundo) com uma exibição muito especial, guiando uma McLaren de Ayrton Senna pelo circuito.

A homenagem já havia sido anunciada por Vettel no começo do mês e constava na programação oficial do evento como uma celebração a Senna nos 30 anos de sua morte.

O carro que Vettel guiou, o MP4/8, foi o último de Senna na McLaren, na temporada de 1993. Projetado por Neil Oatley, o brasileiro conquistou cinco vitórias com este modelo (Brasil, Europa, Mônaco, Japão e Austrália), a caminho de terminar com o vice-campeonato daquele ano.

Com um macacão e capacete alusivos ao esquema de cores do capacete de Senna, o MP4/8 trazia diversas mensagens sobre o tricampeão. Durante a volta, ele ainda levantou a bandeira do Brasil.

Na demonstração, Vettel ainda mostrou a bandeira da Áustria, revelando posteriormente que usou esta oportunidade para cumprir uma tarefa que Senna não conseguiu realizar naquele primeiro de maio de 1994, quando ele correu com a bandeira no carro como forma de homenagear Roland Ratzenberger, que havia morrido no dia anterior.

Esta não foi a primeira vez de Vettel a bordo do carro. No ano passado, o alemão já guiou a McLaren no Festival da Velocidade de Goodwood, utilizando um capacete que misturava sua pintura tradicional com a de Senna.

Confira abaixo a transmissão completa da homenagem de Vettel a Ayrton Senna:

