Destaque da temporada 2019 da Fórmula 1, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, crê que o retorno do bicampeão Fernando Alonso à categoria em um carro pouco competitivo seria uma “perda de tempo”.

Alonso deixou a F1 no final da temporada 2018. Desde então, o espanhol conquistou o título do Campeonato Mundial de Endurance (WEC), venceu as 24 Horas de Le Mans pela segunda vez e já começou os preparativos para sua estreia no Rally Dakar em 2020.

No entanto, o bicampeão da F1 continua a sugerir que pode tentar voltar à categoria em 2021, quando novas regras serão introduzidas. Verstappen disse que daria as boas-vindas a Alonso, mas ponderou que o espanhol só deve voltar “nas circunstâncias certas".

"Ele é um ótimo piloto e seria bom vê-lo na F1 se ele puder voltar, mas apenas em um carro competitivo", afirmou o holandês. "Caso contrário, acho que é apenas uma perda de tempo para ele. Mas acho que ele mesmo sabe disso”.

Alonso deixou a F1 após quatro temporadas decepcionantes com a McLaren, que vivia péssima fase após a mudança da categoria para os motores híbridos. Agora, porém, a fase da escuderia britânica é mais animadora, com o quarto posto entre os construtores assegurado em 2019.

De todo modo, a equipe de Woking, com a qual Alonso ainda tem vínculo, já confirmou o espanhol Carlos Sainz e o britânico Lando Norris como pilotos em 2020. Mas Mercedes e Red Bull podem ter vagas em 2021, além da Ferrari, pela qual Alonso foi vice-campeão duas vezes.

A disponibilidade nas três principais equipes do grid se deve à situação contratual de algumas das principais estrelas da categoria. Além de Verstappen, a dupla da Mercedes, formada pelo britânico Lewis Hamilton e pelo finlandês Valtteri Bottas, tem contrato só até o fim de 2020.

Além dos três primeiros colocados da temporada 2019, o tetracampeão Sebastian Vettel é outro que tem vínculo apenas até a conclusão do próximo campeonato. Depois disso, a permanência do alemão, que substituiu Alonso na Ferrari, é incerta.

Hamilton comenta possível retorno de Alonso à F1

Tendo isso em vista, os pilotos são regularmente questionados sobre a ‘sombra’ de Alonso. E Hamilton foi um dos nomes a comentar o assunto. "Fernando é obviamente um piloto bem-sucedido", admitiu o hexacampeão, companheiro do espanhol na McLaren em 2007.

"É interessante ver pilotos querendo voltar, como aconteceu com Michael [Schumacher]. Não falei com Fernando, então não sei como ele está se sentindo ou o quanto ele está sentindo falta da F1, mas não acho que seria ruim”, comentou o britânico sobre a volta do bicampeão.

"Mas há muitos jovens chegando e apenas 20 carros. Ele [Alonso] também já teve seu período. Mas, se não houver outros chegando, definitivamente haverá espaço. Há alguns que estão aqui que poderiam ser substituídos, então eu gostaria”, completou Hamilton.

