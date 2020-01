A Ferrari acredita que a Fórmula 1 precisa desenvolver um limite orçamentário mais rígido ao longo do tempo para garantir a viabilidade econômica da categoria, caso contrário, "vai morrer lentamente".

Um limite de orçamento de US$ 175 milhões (Aproximadamente R$ 700 milhões) será implementado a partir de 2021, mas não se aplicará ao desenvolvimento de motores e aos salários dos pilotos, enquanto outras isenções, como os três principais salários da equipe, também estarão fora do controle.

Além dos novos regulamentos financeiros e das novas regras técnicas e esportivas para 2021, os proprietários da F1 precisam fechar novos acordos comerciais com as equipes, já que os acordos atuais devem expirar no fim do próximo ano.

A F1 quer que as equipes retornem a um Pacto da Concórdia unificado, em vez de continuarem a fechar acordos individuais, algo que acreditam que distorceu o cenário financeiro da F1. A Ferrari acredita que as negociações moldaram mais igualmente a riqueza das 10 equipes.

O CEO da empresa, Louis Camilleri, disse durante uma coletiva, que contou com o motorsport.com, antes do almoço de Natal da Ferrari que a "credibilidade" da marca significava que queriam garantir que a capacidade de "inovar" da F1 permanecesse enquanto os custos precisam ser reduzidos.

Ele disse que, eventualmente, serão necessárias mudanças financeiras ainda maiores.

"Acho que alcançamos um compromisso relativamente bom em termos de teto de gastos, que hoje se aplica ao chassi", disse ele. “Fomos a favor disso porque achamos que é bom para a sustentabilidade econômica da Fórmula 1.

“Com o tempo, esse limite de orçamento deveria abranger mais áreas, unidades de potência, pilotos e várias outras coisas. Porque, em última análise, se o esporte não for economicamente viável, lentamente morrerá".

“Portanto, consideramos que é nossa responsabilidade garantir que seja [um esporte] economicamente viável. E, tenho de dizer que nós e outros times, mas principalmente nós, fizemos certos sacrifícios para que as equipes menores possam ganhar mais dinheiro". “Ainda não fechamos muitos detalhes, mas acho que, em termos dos princípios atuais, estamos bem. Quando você tem 10 equipes com visões diferentes, sempre haverá discussões contínuas". O bônus histórico da Ferrari será cortado como parte do novo acordo, tendo anteriormente desfrutado de um acordo que significava que era a equipe que mais ganhava, apesar da seca de títulos. Camilleri reiterou que o papel central da Ferrari nas negociações de 2021 era o cenário geral, bem como seus próprios interesses. "Este ano foi crítico em termos de tentativas para finalizar o Pact da Concórdia e os vários capítulos dos regulamentos financeiros e técnicos", disse Camilleri. “E depois, há os aspectos de governança. Acho que houve um progresso significativo. Nós, como Ferrari, assumimos um papel de liderança devido à nossa história, devido à importância da Fórmula 1 para a Ferrari". Ele acrescentou que estava feliz com o progresso feito e acha que as 10 equipes vão assinar. "Estou bastante confiante de que um acordo será alcançado pelo melhor interesse de todos", disse ele. “Minha experiência no passado em outros negócios é de que, quando você tem concorrentes, é sempre muito difícil corresponder às expectativas de todos. Mas, em última análise, eles veem o benefício geral". “Mattia [Binotto, diretor da equipe], em particular, desempenhou um papel de liderança na FIA, com as outras equipes. "Então, acho que estamos bastante satisfeitos com o progresso nessa frente".