1964 A estréia da Honda na F1 1 / 50 Foto de: David Phipps Ronnie Bucknum foi o responsável por guiar o RA271 em três grandes prêmios naquele ano. O melhor resultado foi um 13º lugar na Alemanha.

1965 - O primeiro Triunfo 2 / 50 Foto de: LAT Images O recém chegado Richie Ginther foi bem sucedido e conquistou a primeira vitória da Honda na Fórmula 1, no GP do México

1966 - resultados pouco expressivos 3 / 50 Foto de: LAT Images Os americanos Richie Ginther e Ronnie Bucknum continuaram guiando pela marca.

1967 - Segunda vitória 4 / 50 Foto de: David Phipps O campeão mundial de 1964, John Surtees, chegou à Honda e venceu o GP da África do Sul, última conquista da primeira passagem dos japoneses pela F1.

1968 - Bons resultados antes da saída 5 / 50 Foto de: LAT Images Surtees conseguiu mais dois pódios para a Honda em 1968, na França e nos Estados Unidos.

Jo Schlesser, Honda RA301 6 / 50 Foto de: LAT Images Na França, Jo Schlesser sofreu um acidente fatal. A morte do piloto pesou na decisão da fabricante para sair da F1 no final daquele ano.

1983 - O retorno 7 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images A Honda voltou à F1 em 1983, fornecendo motores para a equipe Spirit. Na foto, vemos Stefan Johansson guiando a Spirit Honda. Parceria durou apenas 6 corridas.

1983 - Parceria com a Williams 8 / 50 Foto de: LAT Images Os motores Honda da Spirit chamaram a atenção da Williams de Keke Rosberg, que experimentou os propulsores no GP da África do Sul.

1984 - O início de uma era 9 / 50 Foto de: Williams F1 A primeira vitória da Williams Honda aconteceu no GP de Dallas. Keke Rosberg venceu a prova e deu início a um período de conquistas que durou quase uma década.

1985 - A chegada de Mansell 11 / 50 Foto de: LAT Images Na segunda temporada completa com motores Honda, a Williams venceu quatro provas, duas com Rosberg e duas com Nigel Mansell.

1986 - O título de Construtores 12 / 50 Foto de: LAT Images O então bicampeão mundial, Nelson Piquet, substituiu Rosberg que foi para a McLaren. Com 4 vitórias do brasileiro e 5 de Mansell, a Williams Honda conquistou seu primeiro mundial.

1987 - O Tri de Nelson Piquet 13 / 50 Foto de: LAT Images Piquet foi campeão em 87 e Williams Honda foi bicampeã de construtores. O brasileiro se tornava tricampeão da F1, após vencer outros dois campeonatos com a Brabham.

1987 - Título e discórdia 14 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images Contudo, a relação de Piquet, Williams e Honda não foi das melhores, com o brasileiro acusando a equipe de favorecer Mansell e a Honda querendo se distanciar das polêmicas.

1987 - Lotus, Honda e Senna 15 / 50 Foto de: LAT Images Naquele ano três forças unidas se destacaram na última grande temporada da Lotus na F1. Com a Honda e Ayrton Senna, a Lotus venceu nas ruas de Mônaco e Detroit.

1988 - Piquet e Senna trocam de volante 16 / 50 Foto de: LAT Images Com o fim do contrato com a Williams, Piquet ocupou o assento deixado por Senna na Lotus, apostando no sucesso. No entanto a equipe nunca mais construiu um equipamento capaz de vencer.

1988 - Terceiro título da Honda 17 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images Enquanto isso, A McLaren Honda começava aquele que seria o ano mais dominante da história da F1 até aquele momento. Senna e Prost venceram 15 das 16 corridas do ano e o brasileiro se tornou campeão.

1989 - Japoneses vencer a quarta seguida 18 / 50 Foto de: LAT Images No ano do tetra da Honda, Senna e Prost protagonizaram uma rivalidade histórica, com o francês levando a melhor no fim do ano. De 89 à 92, a Honda equipou apenas os carros da McLaren.

1990 - Pentacampeonato da Honda 19 / 50 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Após a saída de Prost, a McLaren trouxe Gerhard Berger para ser companheiro de Senna. O brasileiro sagrou-se bicampeão da F1 após mais uma disputa com o rival francês.

1991 - Hexa da Honda e tri de Senna 20 / 50 Foto de: LAT Images Aquele foi o ano dos últimos títulos da fabricante japonesa e do piloto brasileiro.

1992 - A Honda anuncia a saída da F1 21 / 50 Foto de: LAT Images De saída, a Honda amargou sua primeira derrota em 6 anos, sendo batida pela Renault que fez parceria com a Renault. A última vitória da McLaren Honda foi conquistada por Berger na Austrália.

2000 - Retorno ao lado da BAR 22 / 50 Foto de: BAR Jacques Villeneuve se uniu a uma fabricantes de cigarros e à Honda para a formação de uma equipe que estreou como grande promessa na F1 mas que não alcançou grandes resultados.

2001 - O primeiro Pódio da BAR Honda 23 / 50 Foto de: British American Racing No GP da Espanha, Villeneuve conseguiu levar seu carro até o terceiro lugar e assim levar o carro ao pódio pela primeira vez.

2001 - Honda equipa a Jordan 24 / 50 Foto de: Jordan Grand Prix A Jordan teve relação estreita com os japoneses nos anos 90, quando chegou a vencer corridas com os motores Mugen-Honda, empresa do filho do criador da Honda. A nova parceria não rendeu.

2002 - Mais decepções 25 / 50 Foto de: British American Racing No ano em que parecia que a BAR Honda iria engrenar, o time não conseguiu nenhum pódio sequer.

2002 - Último ano com a Jordan 26 / 50 Foto de: Honda GP A parceria se encerrou após um ano de abandonos causados por falhas nos motores da fabricante japonesa.

2003 - Chegada de Button e mais decepções 27 / 50 Foto de: LAT Images A chegada do piloto que seria responsável pelos melhores resultados da equipe não foi suficiente para melhorar a campanha da BAR Honda.

2004 - O ano dos pódios 28 / 50 Foto de: LAT Images O grande destaque da temporada foi Jenson Button que subiu ao pódio em dez das 18 provas do ano. Button foi o terceiro colocado no mundial, atrás apenas dos pilotos da Ferrari.

2004 - Pódio de Takuma Sato nos EUA 29 / 50 Foto de: LAT Images O protagonista pode ter sido Button, mas 2004 se tornou inesquecível para a Honda, pois foi o ano em que pela primeira e única vez, um piloto japonês subiu ao pódio com a Honda.

2005 - Nova decepção 30 / 50 Foto de: XPB Images Com o sucesso na temporada anterior, esperava-se que a BAR Honda pudesse enfim desafiar os times de ponta, o que não aconteceu. No fim do ano a BAR deixou de existir.

2006 - Honda assume com grandes ambições 31 / 50 Foto de: XPB Images A marca japonesa comprou a fábrica da BAR em Brakley e trouxe Rubens Barrichello da Ferrari para se somar a Button. O ano foi proveitoso para a equipe que fechou o ano em quartana tabela.

2006 - Início com pole 32 / 50 Foto de: XPB Images O ano começou bem para a Honda, com a pole na Austrália e várias outras provas largando nas três primeiras filas.

2006 - Vitória Histórica 33 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images Apesar das boas classificações, a Honda só subiu ao pódio três vezes na temporada. O grande momento da marca, foi a vitória de Jenson Button na Hungria.

2006 - Primeira e última 34 / 50 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images A vitória na Hungria foi a primeira da Honda em 2006 e a última da marca como equipe. Ao todo, a Honda conquistou três vitórias com carro próprio: México 1964, África do Sul 1967 e Hungria 2006.

2006 - Super Aguri Honda 35 / 50 Foto de: XPB Images Os planos ambiciosos da Honda ainda envolveram a estréia da Super Aguri, outra montadora japonesa que era equipada com motores da Honda e servia como uma parceira estratégica.

2007 - O início do fim 36 / 50 Mais uma vez, a Honda apostava alto impulsionada por uma temporada anterior muito boa. No entanto, a equipe fez péssima temporada e acabou o ano com apenas 6 pontos.

2007 - Super Aguri 37 / 50 Foto de: LAT Images Se em 2006 a novata japonesa foi última no campeonato, a segunda temporada do time representou um avanço pois foi a penúltima do grid, com 4 pontos, dois a menos do que a Honda.

2008 - Falência da Super Aguri liga sinal de alerta 38 / 50 Foto de: XPB Images A equipe chegou a fazer algumas provas, mas as dívidas se acumularam e a empresa fechou as portas no meio do ano.

2008 - Honda também deixa F1 39 / 50 Foto de: XPB Images A última temporada da marca japonesa com equipe própria foi marcada por resultados modestos. A crise global pesou para saída da Honda, que praticamene abandonou a fábrica no fim do ano.

2008 - Último pódio com carro próprio 40 / 50 Foto de: XPB Images Barrichello conquistou o último pódio do time em Silverstone. A Honda só voltaria ao pódio com Max Verstappen em 2019.

2009 - O sucesso que não foi 41 / 50 Foto de: XPB Images A Honda abandonou a F1 de forma repentina. Para manter as operações, Ross Brawn, então diretor da equipe, comprou a fábrica e todos os equipamentos por valor simbólico e fundou a Brawn GP.

2009 - O sucesso que não foi 42 / 50 Foto de: XPB Images Coma saída total da Honda, Ross Brawn precisou comprar motores Mercedes no 'fiado'. A parceria deu certo e a equipe foi campeã mundial. A Mercedes comprou a equipe no fim do ano.

2015 - O terceiro retorno 43 / 50 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images A Honda voltou pela terceira vez para a categoria, dessa vez refazendo parceria com a McLaren de Fernando Alonso. No entanto, o motor híbrido japonês não foi bem sucedido.

2016 - Os fracassos se acumulam 44 / 50 Foto de: McLaren Nem com os quintos lugares de Alonso em Mônaco e nos Estados Unidos a McLaren Honda conseguiu se levantar. Falta de potência e de confiabilidade foram os grandes problemas

2017 - Fim do amor 45 / 50 Foto de: LAT Images Com mais problemas nos motores Honda, a McLaren e Fernando Alonso perderam a paciência e o contrato foi rompido no final da temporada.

2018 - Novos ares, resultados promissores 46 / 50 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images A Toro Rosso assumiu o desafio de servir como campo de testes da Honda e a nova parceria rendeu frutos. Pierre Gasly foi quarto no Bahrein e apesar de não somar muitos pontos, a união funcionou.

2019 - O laboratório 47 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Em 2019 a Honda passou a equipar a equipe principal da Red Bull e a Toro Rosso passou a ser constantemente utilizada como espaço para testar as melhorias dos japoneses.

2019 - A redenção 48 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images A Red Bull Honda conseguiu três pódios até o momento nesta temporada. O grande momento, foi a vitória de Verstappen no GP da Áustria

2019 - Lavando a alma com champagne. 49 / 50 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images A Red Bull fez questão de enviar Toyoharu Tanabe ao pódio para estourar a champagne junto de Verstappen. Enfim os japoneses voltaram ao seu lugar na F1. O desafio agora é manter a forma.