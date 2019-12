Max Verstappen teve um problema durante o GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 que prejudicou a aceleração de sua Red Bull. Após o pit stop na volta 25, o holandês reclamou no rádio de algo em seu acelerador, sugerindo que estava tendo uma espécie de “efeito freio de mão” na saída das curvas.

Depois de relatar o problema, a equipe lhe disse no rádio que teria que “ficar com o problema” até o fim da prova, já que a Red Bull não conseguiria resolver o problema dos boxes. Mais tarde o piloto disse que havia um atraso entre o momento em que pisava no acelerador e a resposta do carro, algo que já havia acontecido em outras corridas neste ano.

Verstappen explicou seu problema: "Eram como furos no torque e na aceleração. Houve alguns atrasos e outras coisas, por isso não foi muito bom. Não conseguimos consertar o problema. Por isso, contornamos o problema, mas no fim do dia não teria feito diferença no resultado”.

"Quando eu acelerava, a resposta não era a que eu queria. Me custou tempo de volta, mas como eu disse, não conseguiria a vitória hoje”.

"Depois que colocamos os pneus duros o ritmo era decente, eu consegui superar Charles e pude fazer apenas minha própria corrida. Lewis foi muito rápido, então eu estava apenas focado na minha corrida e nos tempos de volta"

Quando questionado pelo Motorsport.com se a Red Bull poderia diagnosticar o problema, Verstappen explicou que o time não lhe disse explicitamente a causa do problema.

"Na maioria das vezes, tudo bem para mim. Ainda não tenho certeza do que aconteceu exatamente hoje, porque eles não quiseram me contar pelo rádio. Eles apenas disseram que não havia nada que pudessem fazer da garagem, então também não importa o que foi. Terei que descobrir".

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Veja como terminou a corrida em Yas Marina:

Galeria Lista 1º: Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 1 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2º: Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 2 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 3º: Charles Leclerc, Ferrari SF90 3 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 4º: Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 4 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 5º: Sebastian Vettel, Ferrari SF90 5 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 6º: Alexander Albon, Red Bull RB15 6 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 7º: Sergio Perez, Racing Point RP19 7 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 8º: Lando Norris, McLaren MCL34 8 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 9º: Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 9 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 10º: Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 10 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 11º: Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19 11 / 20 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 12º: Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19 12 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 13º: Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38 13 / 20 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images 14º: Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19 14 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 15º: Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 15 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 16º: Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38 16 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 17º: George Russell, Williams Racing FW42 17 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 18º: Pierre Gasly, Toro Rosso STR14 18 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 19º: Robert Kubica, Williams FW42 19 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Não completou: Lance Stroll, Racing Point RP19 20 / 20 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Siga o Motorsport.com Brasil no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.